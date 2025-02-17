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kosmos_news
Мини-ветряные турбины JetWind в аэропорту могут преобразовывать ветер с самолетов в электроэнергию
Прототип тестировался в течение нескольких месяцев. Энергия ветра используется в аэропорту пассажирами для зарядки смартфонов и ноутбуков.

Самолеты при взлете создают сильный поток ветра. Лучше всего это можно заметить, если находиться за двигателем реактивного самолета. Американская компания JetWind хочет использовать этот ветер и преобразовывать его в электроэнергию. Для этой цели в аэропорту Лав-Филд в Далласе, штат Техас, была установлена новая модель малой ветряной турбины.
Небольшая ветряная турбина JetWind улавливает ветер с самолета. Фото: JetWind
Пилотная установка уже была установлена под башней аэропорта в 2023 году, а теперь добавлено 5 новых «энергетических модулей». 

Каждый из этих модулей состоит из металлического контейнера, открытого спереди и сзади. Каждый контейнер содержит 5 мини-ветряных турбин. У пилотной установки три ветряных турбины на модуль.
Пилотная установка JetWind. Фото: JetWind.

«Все это началось как забавная идея, пришедшая мне в голову 20 лет назад», — говорит генеральный директор JetWind Т.О. Соурьял. 

Когда он увидел, какой сильный ветер может создать такой самолет во время подготовки к взлету, то подумал:

«Было бы здорово, если бы мы могли поймать этот ветер?».

Электроэнергия от модулей передается на две зарядные станции в здании аэропорта, где ожидающие пассажиры могут зарядить свои смартфоны и ноутбуки. По словам Патрика Каррено, директора по авиации Далласа, с помощью этого типа ветроэнергии уже заряжено 10 000 устройств. Электромобили, припаркованные у аэропорта, также используют энергию ветра.

Каррено сообщил каналу Fox4, что, как ожидается, пять новых электростанций будут вырабатывать столько же энергии, сколько потребляют 100 домохозяйств в год. В Техасе среднегодовое потребление электроэнергии составляет около 13 000 кВт·ч, что означает производство энергии в размере 130 000 кВт·ч.

Максимальная выходная мощность каждой ветряной турбины составляет 2000 Вт, что соответствует максимальной выходной мощности 10 000 Вт (10 кВт) на модуль. Таким образом, для выработки расчетного количества энергии модуль должен будет работать на полную мощность в течение 2600 часов в год (более 7 часов в день).

Однако на модулях установлены еще два дополнительных фотоэлектрических элемента общей мощностью 1100 Вт. В солнечном Далласе (в среднем 8 часов солнечного света в день) только эти модули должны вырабатывать от 3 до 7 кВт·ч электроэнергии в день (в зависимости от сезона). 

По данным CBS News, пилотная установка смогла вырабатывать «250 Вт энергии за каждый взлет самолета». К сожалению, неизвестно, относится ли это к мощности (в ваттах) или к полученной энергии (в ватт-часах). На сайте компании также не разъясняется, сколько энергии на самом деле можно получить с помощью модулей. Они просто утверждают, что с помощью серии модулей JetWind можно ежегодно вырабатывать 65 мегаватт-часов энергии.

Неизвестно, сколько модулей будет в этой «серии». Однако «обычная» ветряная турбина мощностью 3 МВт вырабатывает около 7 ГВт-ч в год.

JetWind хочет установить системы и в других местах, например, вдоль высокоскоростных железнодорожных линий. Компания также видит большой потенциал в использовании энергии ветра вблизи вертолетных площадок.

#сша #технологии #авиация #самолеты #ветряные турбины #энергия ветра
Источник: fox4news.com
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