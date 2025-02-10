В начале февраля Россия осуществила свой первый орбитальный запуск в 2025 году. Теперь стало известно, что миссия была осуществлена ​​в военных целях, и старт прошел успешно.

5 февраля этого года Россия вывела на орбиту новую полезную нагрузку. Запуск осуществлялся с космодрома Плесецк с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1в». Спустя несколько дней появились первые подробности миссии. Скорее всего, это был последний полет этой ракеты. Полет прошел гладко, и аппарат был выведен на низкую околоземную орбиту (НОО).

Фото: «Роскосмос»

Миссия выполнялась для нужд Министерства обороны России. Ввиду секретного характера миссии некоторая информация о грузе остается засекреченной. Однако появилась информация, что миссия имела обозначение «Космос 2581». Из имеющейся информации следует, что в ходе миссии был запущен спутник под названием «Нивелир-Л 5».

Россия уже несколько лет выводит на орбиту спутники семейства «Нивелир» с 2017 года. За их создание отвечает «НПО Лавочкина». Имеющаяся информация указывает на то, что аппараты проекта «Нивелир» могут представлять собой оптические спутники, используемые для военной разведки. Они также могут выполнять маневры на орбите для слежки за американскими спутниками.

Некоторые источники сообщают, что более старые подразделения этой серии (запущенные в 2017 и 2018 годах) во время своих миссий выполняли сложные маневры и операции сближения. В свою очередь независимые аналитики сообщили, что аппарат под обозначением «Космос-2558» (запущен в 2022 году) должен был соответствовать своей траектории американскому спутнику USA-326. Тогда было заявлено, что основной целью программы было отслеживание других объектов на орбите.

Нынешняя миссия стала первым орбитальным запуском для России в текущем календарном году. В прошлом году России удалось осуществить в общей сложности 17 запусков, что обеспечило ей третье место в мире по этому показателю. Больше всего космических полетов в 2024 году зафиксировали США — 144. Второе место по количеству запусков ракет-носителей занял Китай — 68.

Ракета-носитель «Союз-2.1в» («Волга») представляет собой легкую ракету, конструкция которой аналогична ракете «Союз-2.1б». Разработчик — ЦСКБ «Прогресс» (с 2014 года — Ракетно-космический центр «Прогресс»). Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 2,85 т полезной нагрузки и на солнечно-синхронную орбиту — до 1,4 т.

Первая ступень оснащена ракетными двигателями НК-33А, вторая — двигателем РД-0124. Система в основном используется для запусков с космодрома Плесецк, но может быть использована и для запусков с других космодромов — Восточный и Байконур (Казахстан). Первый полет ракеты состоялся 28 декабря 2013 года.