Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Уран для АЭС США на 99% импортируется из России, Казахстана, Австралии и Канады
В США наблюдаются очевидные проблемы с наличием столь необходимых для работ АЭС ресурсов; еще несколько десятилетий назад Соединенные Штаты обеспечивали себя этим сырьем самостоятельно.

Всего несколько десятилетий назад Соединенные Штаты были практически самодостаточны в производстве ядерного топлива для реакторов. В 1980-х годах пропорция начала меняться, и теперь они почти полностью зависят от импорта, что ставит под вопрос энергетическую безопасность.

Фото: wikimedia.commons.org

В 2023 году спрос на уран для АЭС США на 99 процентов покрывался за счет импорта. Производители энергии использовали более 14,5 млн кг уранинита, т.е. оксида урана U3O8 – это так называемый желтый кек – из-за границы и всего 23 тысячи кг было произведено в стране. Из урановой руды получают желтый кек, из которого после обогащения получают ядерное топливо для реакторов.

В 1955-1965 годах аналогичный объем поступал за счет внутреннего производства; примерно до 1983 года почти полностью за счет внутреннего производства; позднее подавляющее большинство за счет импорта, а с 2018 года почти полностью за счет импорта
Происхождение урана (млн фунтов U3O8), используемого в коммерческих ядерных реакторах (1950-2023)
В последнее время федеральное правительство реализует политику, направленную на расширение внутренней цепочки поставок ядерного топлива. Недавно Министерство энергетики США получило на эти цели финансирование в размере 2,7 млрд долларов. В 2024 году ситуация выглядела немного лучше, чем годом ранее. В третьем квартале прошлого года производство U3O8 в США составило 55 тонн, что представляет собой рост на 24 процента по сравнению со вторым кварталом, когда производство составило 44 тыс. кг. 

В третьем квартале желтый кек производили пять местных заводов: Nichols Ranch ISR Project, Lost Creek Project и Smith Ranch-Highland Operation) и два в Техасе (Alta Mesa Project и Rosita).

В 2023 году импорт U3O8 и его аналогов в США осуществлялся в основном из Канады, Австралии, Казахстана и России. Относительно небольшие объемы импортировались также из Узбекистана. Как отмечают аналитики Министерства энергетики, структура импорта может измениться в ближайшие годы — дело в том, что в мае 2024 года США запретили импорт урановой продукции из России.
Структура импорта урана для коммерческих ядерных реакторов США (2003-2023) 

#сша #энергетика #уран #атомные электростанции #желтый кек
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
10
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
14
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
29
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
1
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
1
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
OPPO Find N5 станет первым складным смартфоном с экраном без складок и рейтингом IPX9
+
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
+
Noise представила беспроводные наушники Master Buds с технологией Sound by Bose
+
Впервые выйти на безубыточность китайский производитель электромобилей XPeng надеется в этом году
+

Популярные статьи

Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
114
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
91
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
50
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
12
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
5
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
+
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
02:59
Отстой в принципе... - Чтобы лучи показывали реалистичность, они должны что-то освещать. Для центрального зрения освещать высокодетализированное и высокополигональное. А для бокового зрения, что-то в ...
Новая RTX 5090 оказалась на 18% слабее в производительности, чем RTX 4090
REY_B_
02:55
Санкции Трампа уже привели к подорожанию золота. Т.е. к прямому обесцениванию доллара
Французский стартап Flying Whale разрабатывает грузовые дирижабли для снабжения отдаленных районов
Gaiter
02:47
Встройки догнали лишь бюджетную видеокарту 2019 года (gtx 1650), о чём речь?
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Давыд Фишер
02:30
Видео карта 50xx. В начале статьи. И в итоге 3050. Что пошло не по плану. За такое ещё и платят, ЖП, раньше газета такая была)))
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Валерий Соболев
02:22
Да пофиг на игры ) 2680v4 по производительности отходит ryzen 1700x и 5800 h ) , собрал несколько месяцев назад двухголового себе... Так что нафиг в играх его юзать, совершенно не понимаю, особенно ...
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
Waramagedon
02:19
Не покупайте ерунду, а при аудиопризнаках вздутия кондеров, нужно их менять.
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Mike3000
02:11
В РФ чтоб компенсировать выпавшие доходы
Глава Еврокомиссии поздравила Прибалтику с отключением от единой с РФ и РБ энергосистемы
Waramagedon
02:05
Комната и комп это разные вселенные. Гаражный комп тоже на к2д и на все его хватает. Не влезая в игры.
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Алексей Бурлуцкий
01:59
Мне для всего хватает ddr5 32gb на 7200 и i5 14500 + msi edge b760 wifi itx c nvme pci-e 4.0 hp 1tb
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Андрей Патуринский
01:47
Сначала сами продались США, а теперь думают как все ценное им подарить
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем