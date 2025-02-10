В США наблюдаются очевидные проблемы с наличием столь необходимых для работ АЭС ресурсов; еще несколько десятилетий назад Соединенные Штаты обеспечивали себя этим сырьем самостоятельно.

Всего несколько десятилетий назад Соединенные Штаты были практически самодостаточны в производстве ядерного топлива для реакторов. В 1980-х годах пропорция начала меняться, и теперь они почти полностью зависят от импорта, что ставит под вопрос энергетическую безопасность.

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В 2023 году спрос на уран для АЭС США на 99 процентов покрывался за счет импорта. Производители энергии использовали более 14,5 млн кг уранинита, т.е. оксида урана U 3 O 8 – это так называемый желтый кек – из-за границы и всего 23 тысячи кг было произведено в стране. Из урановой руды получают желтый кек, из которого после обогащения получают ядерное топливо для реакторов.

В 1955-1965 годах аналогичный объем поступал за счет внутреннего производства; примерно до 1983 года почти полностью за счет внутреннего производства; позднее подавляющее большинство за счет импорта, а с 2018 года почти полностью за счет импорта

Происхождение урана (млн фунтов U3O8), используемого в коммерческих ядерных реакторах (1950-2023)

В последнее время федеральное правительство реализует политику, направленную на расширение внутренней цепочки поставок ядерного топлива. Недавно Министерство энергетики США получило на эти цели финансирование в размере 2,7 млрд долларов. В 2024 году ситуация выглядела немного лучше, чем годом ранее. В третьем квартале прошлого года производство U 3 O 8 в США составило 55 тонн, что представляет собой рост на 24 процента по сравнению со вторым кварталом, когда производство составило 44 тыс. кг.

В третьем квартале желтый кек производили пять местных заводов: Nichols Ranch ISR Project, Lost Creek Project и Smith Ranch-Highland Operation) и два в Техасе (Alta Mesa Project и Rosita).