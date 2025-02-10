Всего несколько десятилетий назад Соединенные Штаты были практически самодостаточны в производстве ядерного топлива для реакторов. В 1980-х годах пропорция начала меняться, и теперь они почти полностью зависят от импорта, что ставит под вопрос энергетическую безопасность.
В 2023 году спрос на уран для АЭС США на 99 процентов покрывался за счет импорта. Производители энергии использовали более 14,5 млн кг уранинита, т.е. оксида урана U3O8 – это так называемый желтый кек – из-за границы и всего 23 тысячи кг было произведено в стране. Из урановой руды получают желтый кек, из которого после обогащения получают ядерное топливо для реакторов.
В 1955-1965 годах аналогичный объем поступал за счет внутреннего производства; примерно до 1983 года почти полностью за счет внутреннего производства; позднее подавляющее большинство за счет импорта, а с 2018 года почти полностью за счет импорта
В последнее время федеральное правительство реализует политику, направленную на расширение внутренней цепочки поставок ядерного топлива. Недавно Министерство энергетики США получило на эти цели финансирование в размере 2,7 млрд долларов. В 2024 году ситуация выглядела немного лучше, чем годом ранее. В третьем квартале прошлого года производство U3O8 в США составило 55 тонн, что представляет собой рост на 24 процента по сравнению со вторым кварталом, когда производство составило 44 тыс. кг.
В третьем квартале желтый кек производили пять местных заводов: Nichols Ranch ISR Project, Lost Creek Project и Smith Ranch-Highland Operation) и два в Техасе (Alta Mesa Project и Rosita).
В 2023 году импорт U3O8 и его аналогов в США осуществлялся в основном из Канады, Австралии, Казахстана и России. Относительно небольшие объемы импортировались также из Узбекистана. Как отмечают аналитики Министерства энергетики, структура импорта может измениться в ближайшие годы — дело в том, что в мае 2024 года США запретили импорт урановой продукции из России.