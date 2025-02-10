Французский стартап Flying Whale Flying Whale убежден, что работающие на гелии дирижабли являются экологически чистой альтернативой грузовым самолетам.

Французский стартап Flying Whale с 2012 года работает над созданием работающего на гелии дирижабля, который будет перевозить грузы в отдаленные регионы мира. Когда-то цеппелины — тип жёстких дирижаблей — считались своего рода самолетами будущего, но эта мечта была разрушена катастрофической аварией в 1937 году. В это время над Нью-Джерси загорелся дирижабль LZ 129 Hindenburg, в результате чего погибло 36 человек.

Например, дирижабли могли бы снабжать запчастями удаленные ветряные электростанции. Фото: Flying Whales

С тех пор цеппелины стали большой редкостью. Однако в последние годы некоторые энтузиасты вновь заинтересовались этим видом транспорта. Инженеры-конструкторы хотят возродить дирижабли и использовать их в качестве экологически чистой альтернативы самолетам для перевозки пассажиров и грузов, поскольку они потребляют меньше энергии, чем самолеты.

Первоначально компания Flying Whales хотела использовать цеппелины для перевозки древесины из отдаленных лесных районов. Теперь они также сосредоточились на других целях, сообщает New Atlas.

Например, транспортировка материалов для энергетической инфраструктуры, такой как ветряные электростанции, оказание гуманитарной помощи или даже транспортировка целых мобильных медицинских центров.

Компания утверждает, что стоимость ее цеппелина LCA60T составит всего пятую часть нынешней стоимости грузового Airbus Beluga. Согласно текущим планам, их дирижабль будет иметь длину 200 м от носа до хвоста и диаметр 50 м. Внутри будет грузовой отсек длиной 96 м, способный перевозить груз весом 60 000 кг за один рейс. Чтобы поднять цеппелин на высоту 3000 м, потребуется 180 000 м3 гелия.

LCA60T будет базироваться на решетчатой конструкции из композитных балок, поддерживаемых металлическими тросами. Этот каркас должен быть зажат между 14 гелиевыми ячейками внутри и специально разработанной внешней оболочкой. Гелиевые ячейки будут оснащены несколькими датчиками температуры, давления и влажности, что позволит работать в различных условиях.

Дирижабль мог бы летать в арктические регионы. Фото: Flying Whales

Внутреннее грузовое пространство должно открываться с помощью двойных раздвижных дверей. Для погрузки дирижаблю даже не нужно приземляться — груз загружается с помощью гидравлических тросов. Преимущество такого подхода заключается в том, что отпадает необходимость в дорогостоящей и сложной инфраструктуре для погрузки (краны и пр.), которая зачастую отсутствует в отдаленных регионах.

Прототип LCA60T будет использовать комбинацию литий-ионных аккумуляторов и турбогенераторов для обеспечения энергией электрического привода винта. Однако в долгосрочной перспективе Flying Whale планирует использовать в качестве двигателя водородные топливные элементы.

На этой неделе было объявлено, что электродвигатели для прототипа поставит британская компания Evolito. На каждом цеппелине будет установлено 32 двигателя D250 мощностью 308 л.с.

Из кабины открывается прекрасный вид. Фото: Flying Whales

Прежде чем прототип будет фактически построен, Flying Whale нужны деньги. Сообщается, что они уже привлекли 300 миллионов долларов от инвесторов. Компания сообщает, что прототип уже разрабатывается и будет испытан в ближайшие годы.