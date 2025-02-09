Аукционный дом «Кристис» (Christie's) планирует провести аукцион произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта, и подвергся резкой критике. Многие художники считают, что их работы используются незаконно, и призывают отменить мероприятие.

Известный аукционный дом «Кристис» (Christie’s) планирует первый аукцион, посвященный исключительно работам, созданным с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает портал Techcrunch, аукцион под названием «Дополненный интеллект» начнется 20 февраля в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке и на нем будут представлены работы таких художников, как Мэт Драйхерст, основатель стартапа в области искусственного интеллекта Spawning AI. Центром экспозиции также станет робот, рисующий картины.



Объявление об этом событии было встречено неоднозначно: в социальных сетях пользователи поспешили указать на то, что многие инструменты генеративного ИИ обучаются на работах художников без их согласия. Например, известный фотограф-анималист Тим Флах обнаружил, что его творчество использовалось без разрешения в наборах данных, используемых для обучения соответствующих моделей. Это дает коммерческим компаниям, занимающимся ИИ, возможность воспроизводить его работу без необходимости платить лицензионные сборы.

Критики утверждают, что выставки, подобные «Дополненному интеллекту», пропагандируют такие практики, одновременно вытесняя работы художников, создающих свои произведения вручную. Открытое письмо с призывом отменить аукцион собрало более 1800 подписей в течение 24 часов.

Подписавшие подчеркивают, что нелицензированное использование их работ моделями искусственного интеллекта представляет собой значительную и несправедливую угрозу их средствам к существованию.

Критика не нова: некоторое время назад к протесту против искусства, созданного с помощью ИИ, присоединились такие знаменитости, как Том Йорк из группы Radiohead и актриса Джулианна Мур.

Все больше и больше деятелей искусства вынуждены подавать иски против компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Например, в январе 2023 года три художницы Сара Андерсен, Келли МакКернан и Карла Ортис подали иск о нарушении авторских прав против Stability AI, Midjourney и Deviantart. Они утверждают, что компании нарушили права миллионов художников, обучив инструменты искусственного интеллекта на миллиардах изображений без согласия художников.

Аукционный дом подчеркивает, что все представленные работы имеют сильную междисциплинарную практику (есть партнерские соглашения с авторами) и что в большинстве случаев ИИ используется контролируемым образом. Тем не менее, продолжаются споры об этических и правовых последствиях создания произведений искусства с помощью искусственного интеллекта, особенно в отношении необходимости согласия и справедливой компенсации оригинальных художников.