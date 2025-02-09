Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китай строит подводную обсерваторию по наблюдению за нейтрино в Южно-Китайском море
В подводном исследовательском центре китайцы хотят узнать больше о нейтрино во Вселенной. Подводная лодка уже доставила детекторы на морское дно.

Китай планирует создать новую подводную станцию для исследования нейтрино. Эти крошечные частицы считаются одной из величайших физических загадок всей Вселенной: они почти невидимы, не имеют электрического заряда и имеют чрезвычайно малую массу. Они также могут пролетать практически сквозь что угодно, даже сквозь землю. Сообщается, что миллиарды таких «частиц-призраков» пролетают через тела людей каждую секунду.
Китайские исследователи разместили детекторы в Южно-Китайском море. Там планируется построить огромную подводную обсерваторию для наблюдения за нейтрино и исследования происхождения космического излучения. Фото: Институт физики высоких энергий Китайской академии наук
Например, нейтрино играют важную роль в ядерной физике — они образуются в процессе ядерного синтеза в недрах Солнца. Но есть и нейтрино, которые в миллионы или миллиарды раз более энергичны. Эти нейтрино образуются при взрывах звезд и вблизи сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.

Теперь Китай хочет построить в Южно-Китайском море крупнейшую в мире подводную обсерваторию для наблюдения за нейтрино. В январе туда доставили прототип нового детектора, светодиодный источник света и другое оборудование. Для установки детекторов на глубине 1600 м использовался обитаемый подводный аппарат Shenhai Yongshi.

Эти детекторы подключены к подводной научной сети Китая, которая снабжает их электроэнергией и передает данные детекторов. В кромешной темноте Южно-Китайского моря они способны обнаруживать слабые вспышки света, вызванные пролетающими нейтрино. Об этом через WeChat сообщил Китайский институт физики высоких энергий (IHEP), сообщает South China Morning Post.

Нейтрино давно интересуют астрономов. Однако высокоэнергетические частицы из космоса чрезвычайно нестабильны и их трудно обнаружить. В 2023 году они были впервые измерены в нашей Вселенной с помощью детекторов в Антарктиде. Для обнаружения таинственных «частиц-призраков» необходимы очень большие объемы материи, состоящей из максимально чистых веществ, с которыми нейтрино могут реагировать, например, вода.

При реакции нейтрино с молекулой воды образуются электрически заряженные частицы, которые движутся в воде почти со скоростью света и испускают свет — так называемое черенковское излучение. Именно их обычно хотят отследить исследователи, «охотящиеся» за нейтрино.

В настоящее время нейтрино изучаются на исследовательских станциях IceCube в Антарктиде и Super-Kamiokande в Японии. Детекторы, установленные сейчас в Южно-Китайском море, — это лишь первые инструменты китайского подводного нейтринного телескопа высоких энергий (HUNT), который будет построен там на общей площади в 30 километров. Всего в Южно-Китайском море планируется разместить 55 000 детекторов.

#технологии #китай #космос #наука #вселенная #нейтрино
Источник: scmp.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
7
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
27
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
13
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
1
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» успешно запустил оба реактора
+
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
+
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
+
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1
11 смартфонов и 2 планшета Samsung получат последнее обновление Android в 2025 году
+
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
+

Популярные статьи

Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
91
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
93
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
8
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
35
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+

Сейчас обсуждают

Китя
20:49
Надо же ИИ. Так какие карты покупать.
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
x86_64
20:48
ты мне скажи, ты у нас тут за справочную в треде... А если не знаешь ты просто источник сродни желтой прессы
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Китя
20:48
Хорошо. и какие он карты будет покупать хозяин Датацентра ?
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Ваха Чеченский
20:46
ну да , вот думаю занятся курями. продажа и тд. но для начала нужно построить хороший курятник! как говорится любой бизнес требует вложений. у меня знакомый живет в лоо. тоже курями занимается, говори...
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
x86_64
20:46
как сказать как сказать, а например хозяину Датацентра, где сделали ставку на ИИ, ему тоже наплевать сколько он должен киловат в здание подводить, и сколько тепла рассеивать, а главное каким оборудова...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Китя
20:45
Поверь человек который купит карту за 350т.р ему твое электричество в одно место уперлось. Даже если он в месяц за электричество будет платить 2т.р
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
x86_64
20:43
когда не знаешь что ответить но хочешь, говори банальность... Хорошо еще раз положу этот текст с повыше вот сюда а по цене тоже?(точнее по цене к выдаваемой мощности и потребляемому электричеству) В...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Китя
20:42
Запросы у всех разные как про машины кому и лада и кому и майбаха мало. Это же не говорит что майбах плохой жрет много топлива.
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
x86_64
20:41
т.е главное тараторить и не читать посты при дискуссии, а главное если даже читаешь не вчитываться... Классный из тебя апонент, продолжай колхозить чушь...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Clublife
20:40
Удивляется нынешним новостям не российская пропаганда, а россияне, которые раньше считали, что это лишь пропаганда🤷‍♂️
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем