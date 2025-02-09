Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
DeepSeek интегрирует производительный ИИ в электромобили Geely
Автомобиль будущего будет не только электрическим, но и интеллектуальным благодаря искусственному интеллекту.

В последние недели одноименная китайская компания была у всех на слуху благодаря своему чат-боту на основе искусственного интеллекта DeepSeek. Теперь DeepSeek хочет пойти еще дальше и использовать свой мощный ИИ, чтобы сделать китайские электромобили более интеллектуальными. Как сообщает Interesting Engineering, компания сотрудничает с китайским автопроизводителем Geely.
Электрический внедорожник Ji Yue 01 от Geely. Фото: Geely 
Еще в январе Geely представила специальную систему искусственного интеллекта для автомобилей: Xingrui AI, как утверждается, станет первой в мире «масштабной моделью искусственного интеллекта в автомобильной промышленности с полной функциональностью». 

Внедрение новой системы Auto-AI является частью инициативы «Smart Geely 2025», направленной на ускорение использования технологий искусственного интеллекта в автомобильной промышленности. Шасси с искусственным интеллектом и интеллектуальные системы помощи водителю вскоре станут обычным явлением в Китае.

Теперь Xingrui от Geely проведет так называемую дистилляцию знаний (способ обучения в первую очередь нейросетевых моделей машинного обучения, направленный на передачу знаний от модели-учителя к модели-ученику) с помощью DeepSeek R1. Xingrui использует более крупные и мощные модели ИИ для повышения производительности меньшей модели. Знания очень большой модели переносятся в меньшую, так что она становится столь же мощной, но требует меньше вычислительной мощности и памяти.

Помимо Geely, китайский автопроизводитель Dongfeng также полагается на поддержку DeepSeek и продолжает развивать свой ИИ. Компания объявила, что искусственный интеллект DeepSeek будет интегрирован в ее машины Zeekr и Voyah-E. Ожидается, что автомобили Voyah получат обновления уже 14 февраля, после чего получат доступ к постоянно растущей базе данных ИИ.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Пань Цзянь, сопредседатель китайского производителя аккумуляторов CATL, заявил, что Китай стремится к гармоничному сочетанию электричества и интеллекта в развитии автомобилестроения. Поскольку электромобили вырабатывают много электроэнергии, системы искусственного интеллекта можно было бы эксплуатировать непосредственно в автомобиле.

Другие китайские отрасли промышленности в настоящее время также используют DeepSeek R1. Lenovo использует ИИ в компьютерах, а UBTech — в человекоподобных роботах.

#технологии #искусственный интеллект #автомобили #электромобили #ии #geely #deepseek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
3
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
27
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
13
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
2
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
4
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Компания Voodin Blade Technology запустит ветряную турбину с огромными деревянными лопастями
+
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» успешно запустил оба реактора
+
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
2
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
+
Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
1
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1
В России могут нарастить производство транспортных самолётов Ил-76
+

Популярные статьи

Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
86
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
53
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
3
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
8
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
10

Сейчас обсуждают

Станислав Катин
17:37
Плач ярославны. Ко-ко-ко лучики не поддерживаются. В 800×600 можно поиграть. Играй уж сразу 320×240
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Сергей Юлин
17:18
А разве не российская пропаганда изначально утверждала, что Зеленский продал Украину, а сейчас удивляется этим новостям?
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Сергей Юлин
17:16
Риторические вопрос. Почему арабские страны не хотят принимать у себя палестинцев?
В Турции выступают против идеи Трампа по переселению палестинцев
Sergey Yanvarev
17:13
да как бы выгадал я лишь более пиздатый ssd, как собснно и было задумано
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Ветал Винчестер
17:10
Много что сейчас делается в колхозном дорогом варианте специально для Арабов, они такое оценят. Да там даже внизу надписи на арабском. Блин я не читая статью оставил коммент, оказалось во всем прав)
Asus выпустила видеокарту RTX 5090 в золотом цвете по цене 3100 долларов
Ваха Чеченский
17:02
нафиг мне эти карты? в говной игры гамать? я уже наигрался. карт овер докуя прошло через мои руки. уйня всё это. надо в реале жить. чтоб поставить в очередной говной-игре тени с min на max надо отдать...
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Za9c
16:50
Верим и ждём. Батла всегда была в моём сердце. Начинали с пацанами в клубаках 1942, дезерт комбат, секрет вепон, стар варс даже был и пираты:)
Появились первые детали с закрытого альфа-теста новой Battlefield
Ваха Чеченский
16:50
Шира фундамент хилла, техьаж йолу хилла. Плита яхачун техьа а йолу са
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
ЧatoБoт
16:47
Трамп заявил, что провёл с Путиным телефонный разговор
DonCarleone
16:43
Не колесо, а шина слетела с диска
У Audi президента Сербии на полном ходу отлетело заднее колесо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем