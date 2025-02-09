Автомобиль будущего будет не только электрическим, но и интеллектуальным благодаря искусственному интеллекту.

В последние недели одноименная китайская компания была у всех на слуху благодаря своему чат-боту на основе искусственного интеллекта DeepSeek. Теперь DeepSeek хочет пойти еще дальше и использовать свой мощный ИИ, чтобы сделать китайские электромобили более интеллектуальными. Как сообщает Interesting Engineering, компания сотрудничает с китайским автопроизводителем Geely.

Электрический внедорожник Ji Yue 01 от Geely. Фото: Geely

Еще в январе Geely представила специальную систему искусственного интеллекта для автомобилей: Xingrui AI, как утверждается, станет первой в мире «масштабной моделью искусственного интеллекта в автомобильной промышленности с полной функциональностью».

Внедрение новой системы Auto-AI является частью инициативы «Smart Geely 2025», направленной на ускорение использования технологий искусственного интеллекта в автомобильной промышленности. Шасси с искусственным интеллектом и интеллектуальные системы помощи водителю вскоре станут обычным явлением в Китае.

Теперь Xingrui от Geely проведет так называемую дистилляцию знаний (способ обучения в первую очередь нейросетевых моделей машинного обучения, направленный на передачу знаний от модели-учителя к модели-ученику) с помощью DeepSeek R1. Xingrui использует более крупные и мощные модели ИИ для повышения производительности меньшей модели. Знания очень большой модели переносятся в меньшую, так что она становится столь же мощной, но требует меньше вычислительной мощности и памяти.

Помимо Geely, китайский автопроизводитель Dongfeng также полагается на поддержку DeepSeek и продолжает развивать свой ИИ. Компания объявила, что искусственный интеллект DeepSeek будет интегрирован в ее машины Zeekr и Voyah-E. Ожидается, что автомобили Voyah получат обновления уже 14 февраля, после чего получат доступ к постоянно растущей базе данных ИИ.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Пань Цзянь, сопредседатель китайского производителя аккумуляторов CATL, заявил, что Китай стремится к гармоничному сочетанию электричества и интеллекта в развитии автомобилестроения. Поскольку электромобили вырабатывают много электроэнергии, системы искусственного интеллекта можно было бы эксплуатировать непосредственно в автомобиле.

Другие китайские отрасли промышленности в настоящее время также используют DeepSeek R1. Lenovo использует ИИ в компьютерах, а UBTech — в человекоподобных роботах.