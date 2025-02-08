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kosmos_news
Стартап из Германии ARX наращивает производство военных роботов, в том числе мини-танков
Цель: повышение обороноспособности Европы на фоне дефицита техники и личного состава. Их беспилотные мини-танки предназначены для различных задач.

Немецкий военно-технологический стартап ARX Robotics открыл в районе Мюнхена крупнейший в Европе производственный объект по выпуску автономных систем обороны. Решение направлено на повышение обороноспособности Европы. В 2024 году стартап получил финансирование в размере девяти миллионов евро от Инновационного фонда НАТО.
Мини-танки серии Gereon от ARX. Фото: АРХ
Новое предприятие позволит ARX Robotics значительно увеличить свои производственные мощности. За последние полгода компания уже увеличила объемы производства в 30 раз. Марк Витфельд, соучредитель и генеральный директор ARX Robotics, подчеркивает стратегическую важность стартапа:

«Вооруженные силы Европы сталкиваются со структурными проблемами с точки зрения личного состава и оснащения. Беспилотные системы дают возможность устранить этот разрыв в возможностях».

Церемония открытия предприятия прошла в присутствии депутатов Бундестага. Это подчеркивает политическую значимость проекта для немецкой и европейской архитектуры безопасности. Производственное предприятие призвано способствовать укреплению технологического суверенитета Европы и снижению зависимости от иностранных цепочек поставок.

Эти системы уже используются или испытываются вооруженными силами шести европейских стран в различных областях, таких как разведка, наблюдение, транспортировка и обучение. Новое производство позволит оказывать подобные услуги поддержки в более широких масштабах.

Мини-танки серии Gereon от ARX Robotics представляют собой автономные наземные транспортные средства, предназначенные для выполнения широкого спектра военных задач. Они могут имитировать звуки выстрелов, создавать искусственный туман, препятствовать сигналам дронов и отвлекать внимание с помощью лазерных лучей. Благодаря установленным на них камерам и системам искусственного интеллекта они могут анализировать окружающую местность и обнаруживать вражескую технику, а также служить мобильными зарядными станциями для дронов. 

Транспортные средства доступны в различных размерах: от 12-килограммового Gereon 1 до Gereon RCS, который может перевозить до 500 кг полезного груза.

Особенно важна способность систем Gereon работать в группе и поддерживать друг друга: если один робот выйдет из строя, остальные смогут продолжить его миссию. Мини-танки передвигаются практически бесшумно со скоростью до 30 километров в час и имеют запас хода до 40 километров. Благодаря своей компактной конструкции они могут работать в районах, недоступных для обычных танков, например, в отдаленных лесных районах или деревнях. При цене от €30 000 до €150 000 за единицу они значительно дешевле традиционных боевых машин.

#оружие #нато #европа #военная техника #робототехника #танки #роботы
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