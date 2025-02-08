Аккумуляторы для мобильных телефонов, вероятно, вскоре значительно улучшатся.

Большинство аккумуляторов мобильного телефона полностью заряжаются за ночь, но к вечеру батарея снова разряжается после нескольких часов интенсивного использования. В зависимости от модели аккумулятор работает на несколько часов дольше или меньше, но в целом аккумуляторы все равно могли бы работать значительно лучше. Так, благодаря кремний-углеродной технологии аккумулятор нового OnePlus 13 работает дольше, чем у смартфонов такого же размера.







Обычные литий-ионные аккумуляторы имеют графитовый анод, но так называемые кремний-углеродные аккумуляторы имеют кремниевый анод. Это означает, что они имеют значительно более высокую плотность энергии, чем литий-ионные аккумуляторы. В то время как емкость аккумуляторов обычных смартфонов составляет от 4000 до 5000 мАч, смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами того же размера имеют емкость 6000 мАч.





Эти батареи сами по себе не являются новыми — они используются уже некоторое время, особенно в китайских смартфонах (например, в OPPO Find X8, Xiaomi 14, Honor Magic 5). Однако крупнейшие производители — Samsung, Google и Apple — пока не использовали новые батареи в своих устройствах.

В настоящее время можно только догадываться о причинах — возможно, потому, что их сложнее производить, и в целом они дороже. К тому же, это китайское изобретение, и это может быть причиной того, что батарею такого типа сначала устанавливают на китайских устройствах. Аккумулятор изобрела китайская компания Amperex Technology Limited.

Однако, по слухам, Samsung планирует установить в свой Galaxy S26 кремний-углеродный аккумулятор.

В целом эти батареи многообещающие. Вместо максимальных двух дней мобильные телефоны могли бы работать без подзарядки три дня. Новые, более эффективные чипы, такие как Snapdragon 8 Elite, могут еще больше повысить эффективность работы аккумулятора — сообщается, что этот чип делает телефоны на 30–40 процентов эффективнее, в зависимости от того, для чего владелец устройства используете свой телефон. Более эффективные смартфоны, в свою очередь, потребляют меньше энергии.

Кремний-углеродные аккумуляторы не только обладают более высокой плотностью энергии, но и считаются более экологичными, чем литий-ионные аккумуляторы. Эти батареи можно использовать не только в смартфонах, но и в других устройствах, таких как планшеты, камеры и умные часы. Аккумуляторы также могут снова сделать более компактные или тонкие мобильные телефоны более популярными — основным недостатком Apple iPhone Mini было короткое время работы аккумулятора, что было обусловлено меньшей емкостью батареи.