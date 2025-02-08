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kosmos_news
НАСА: В феврале Луну и планеты Солнечной системы в ночном небе можно будет наблюдать лучше всего
Согласно НАСА, февраль станет «Месяцем ярких планет». Февральскими ночами планеты особенно ярко сияют на ночном небе.

Если в феврале ночное небо ясное, вероятно, стоит присмотреться к нему повнимательнее — возможно, даже с помощью телескопа. По данным НАСА, в ближайшие несколько недель можно особенно хорошо рассмотреть Луну и планеты нашей Солнечной системы.


В сообщении НАСА говорится, что февраль — «месяц любви, так что какое может быть лучшее время, чтобы увидеть Венеру, связанную с римской богиней любви?». Венера видна с наступлением сумерек уже несколько месяцев. Это самое яркое небесное тело после Солнца и Луны. Хотя в начале месяца Венеру можно увидеть на юго-западе, к концу месяца она смещается немного ниже и на запад к горизонту. Кроме того, в феврале она становится еще ярче, чем раньше.

Ночью в феврале также можно особенно хорошо рассмотреть Юпитер, который виден рядом с Луной в первой половине февраля. Как и Венера, эта планета ярче звезд.

Марс также должен быть хорошо виден, его можно узнать по характерному янтарному цвету. 9 февраля Луна появится на ночном небе рядом с Марсом.

Ближе к концу февраля можно увидеть особенно яркий Меркурий вскоре после захода Солнца. Ожидается, что он будет светить примерно в 8 раз ярче Сатурна. 28 февраля в 20:33 по московскому времени Меркурий будет находиться примерно на 8 градусов над западным горизонтом.

Планеты Венера, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом. Однако с помощью бинокля или телескопа можно увидеть более чётко эти планеты в ночном небе. В идеале для наблюдения за планетами следует отправиться в место, где световое загрязнение максимально низкое — тогда даже можно увидеть Меркурий и Сатурн невооруженным глазом.

#космос #наса #астрономия #луна #планеты
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