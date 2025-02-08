Исследователи обнаружили, что подводные лодки оставляют за собой своего рода «магнитный след».

Китайские исследователи разрабатывают различные технологии обнаружения подводных лодок. Теперь они утверждают, что разработали новый метод, который позволяет им легко отслеживать даже очень тихие подводные аппараты, такие как малозаметные субмарины. Исследователи из Северо-Западного политехнического университета (NPU) выяснили, что могут обнаруживать подводные лодки с помощью магнитных полей, создаваемых ими, сообщает South China Morning Post.

Китайские исследователи могут обнаружить самые тихие подводные лодки класса Seawolf, такие как USS Connecticut ВМС США, по магнитным полям. Фото: ВМС США

В основе нового метода лежит так называемый «след Кельвина» (или «клин Кельвина»). Это V-образная волна, которую создают подводные лодки и другие корабли при движении. Эти волны имеют постоянный угол из-за взаимодействия так называемых поперечных и дивергентных волн. Китайские исследователи обнаружили в этих волнах слабое, но измеримое магнитное поле. Оно образуется, когда ионы в морской воде соединяются с геомагнитным полем Земли после воздействия подводной лодки.

Китайским исследователям удалось с помощью моделирования рассчитать, как подводные лодки влияют на магнитное поле в зависимости от их скорости, глубины погружения и размера. В то время как удлиненные подводные лодки создают довольно слабое магнитное поле, подводные лодки с более широким корпусом создают более сильное магнитное поле. Если подводная лодка ускоряется на 2,5 м в секунду, интенсивность увеличивается в десять раз. Если субмарина погрузится на 20 м глубже, напряженность поля снова удвоится.

В исследовании, опубликованном в научном журнале, они также объясняют, что это открытие может дать китайским военным значительное преимущество в тайваньском конфликте. Остров окружен обширными мелководьями. Американские подводные лодки, такие как субмарины класса Seawolf, до сих пор могли проходить через эти районы незамеченными. А вскоре китайские подводные лодки должны обнаруживать их благодаря новому методу.

Подводные лодки класса Seawolf считаются чрезвычайно тихими и быстрыми. Судно может погружаться на сравнительно большую глубину — 600 м, имеет звукопоглощающие плитки на внешнем корпусе и амортизирующую систему внутри, поэтому до сих пор его было трудно обнаружить с помощью сонаров даже на скорости 20 узлов (около 37 км/ч).

Китайские исследователи утверждают, что магнитное поле, генерируемое в «следе Кельвина», невозможно подавить. Согласно сообщению в South China Morning Post, теперь Китай планирует интегрировать новый метод магнитного отслеживания подводных лодок в комплексную защитную систему, которая включает датчики, беспилотники, спутники, искусственный интеллект и другие технологии.