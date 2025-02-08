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kosmos_news
Google теперь допускает использование искусственного интеллекта для создания оружия
На этой неделе корпорация Google удалила из своих «Принципов ИИ» фрагмент, в котором корпорация обязывалась избегать применения технологии как оружия. Об этом пишет Bloomberg.

Недавно Google внесла важное изменение на свой сайт: компания удалила публичное обещание не разрабатывать ИИ для военного оружия или целей наблюдения. С помощью этой корректировки, о которой сообщило агентство Bloomberg, Google дистанцируется от собственных этических принципов, которые были прочно закреплены с 2018 года.


Джеймс Манийка, руководитель исследований, и Демис Хассабис, генеральный директор Google DeepMind, прокомментировали новые принципы компании в своем блоге. Они подчеркивают стремление к повышению безопасности и призывают к расширению сотрудничества между компаниями, правительствами и организациями. Цель — разработать ИИ, который одновременно защищает людей и способствует глобальному росту.


Решение отказаться от собственного принципа запрета на создания оружие на основе ИИ также является предупреждением для собственных сотрудников. Технологический гигант отклонил призывы некоторых специалистов компании. Еще прошлым летом 200 сотрудников дочерней компании Google DeepMind объединили свои усилия, чтобы добиться отказа от возможного военного сотрудничества с властями.

В то время Google уже предоставляла облачные услуги вооруженным силам США и Израиля. В то же время Google настаивает, что ее ИИ не представляет опасности для человеческих жизней.

Обновленные руководящие принципы дочерней компании Alphabet в области ИИ направлены на «предотвращение непреднамеренных или вредных воздействий» и основаны на «международно признанных принципах международного права и прав человека». Это дает ответственным лицам значительно больше возможностей для заключения новых контрактов с военными кругами.

Давление на Google также растёт из-за динамичной конкурентной ситуации. В конце прошлого года компания Марка Цукерберга объявила, что снабдит власти США моделями искусственного интеллекта. По их собственному заявлению, они могут быть использованы в оборонительных целях.

Компании Google придется столкнуться с трудной задачей: подчеркнуть свою новаторскую роль в разработке ИИ в будущем и в то же время не отказаться полностью от своих этических принципов. Более тесное сотрудничество с военными и правительствами может спровоцировать новые общественные дебаты.

#технологии #google #искусственный интеллект #оружие
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