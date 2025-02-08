Используя суперкомпьютер, исследователи рассчитали, какие последствия для Земли может иметь столкновение с астероидом Бенну.

Вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в сентябре 2182 года составляет 1 к 2700 (0,04 процента). Учитывая его размер в 500 метров, столкновение не будет означать конец света, но оно, безусловно, повлечет катастрофические последствия. Теперь ученые захотели узнать точнее, насколько все плохо.







Исследователи из Пусанского национального университета в Южной Корее использовали компьютерное моделирование для изучения возможных последствий падения астероида Бенну на Землю. Исследователи использовали суперкомпьютер Aleph для моделирования последствий столкновения с астероидом диаметром 500 метров. Результаты исследования, недавно опубликованные в журнале Science Advances, не слишком обнадёживают.

Прежде всего, в атмосферу Земли будет выброшено огромное количество пыли. По расчетам, эта цифра составляет от 100 до 400 миллионов тонн, что будет иметь последствия для всей планеты. Это приведет к снижению средней глобальной температуры на 4 °C. Количество осадков во всем мире сократится на 15 процентов; озоновый слой – на 32 процента.

Все это приведет к значительному нарушению глобальной экосистемы. Моделирование показало, что наземные и морские экосистемы пострадают очень серьезно. Это повлечет первоначальное снижение фотосинтеза на 20–30 процентов. Мировое сельское хозяйство погрузится в хаос, что приведет к серьезным нарушениям глобальной продовольственной безопасности.

Однако в водоемах произойдет неожиданно быстрое восстановление роста водорослей, особенно морских диатомовых. Исследователи связывают это с повышенным содержанием железа в астероидной пыли, которая служит питательным веществом. Эти знания можно было бы использовать для рассмотрения водорослей как возможного источника пищи для человечества в таком случае.

Хотя столкновение с астероидом маловероятно, исследование подчеркивает важность подготовки к таким потенциальным событиям. Исследователи отмечают, что астероиды среднего размера сталкиваются с Землей в среднем каждые 100 000–200 000 лет. Это говорит о том, что ранние предки человека могли пережить схожие события, которые оказали влияние на эволюцию людей.





