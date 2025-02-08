Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Астрономы рассчитали, что произойдёт при столкновении 500-метрового астероида с Землёй
Используя суперкомпьютер, исследователи рассчитали, какие последствия для Земли может иметь столкновение с астероидом Бенну.

Вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в сентябре 2182 года составляет 1 к 2700 (0,04 процента). Учитывая его размер в 500 метров, столкновение не будет означать конец света, но оно, безусловно, повлечет катастрофические последствия. Теперь ученые захотели узнать точнее, насколько все плохо.


Исследователи из Пусанского национального университета в Южной Корее использовали компьютерное моделирование для изучения возможных последствий падения астероида Бенну на Землю. Исследователи использовали суперкомпьютер Aleph для моделирования последствий столкновения с астероидом диаметром 500 метров. Результаты исследования, недавно опубликованные в журнале Science Advances, не слишком обнадёживают.

Прежде всего, в атмосферу Земли будет выброшено огромное количество пыли. По расчетам, эта цифра составляет от 100 до 400 миллионов тонн, что будет иметь последствия для всей планеты. Это приведет к снижению средней глобальной температуры на 4 °C. Количество осадков во всем мире сократится на 15 процентов; озоновый слой – на 32 процента.

Все это приведет к значительному нарушению глобальной экосистемы. Моделирование показало, что наземные и морские экосистемы пострадают очень серьезно. Это повлечет первоначальное снижение фотосинтеза на 20–30 процентов. Мировое сельское хозяйство погрузится в хаос, что приведет к серьезным нарушениям глобальной продовольственной безопасности.

Однако в водоемах произойдет неожиданно быстрое восстановление роста водорослей, особенно морских диатомовых. Исследователи связывают это с повышенным содержанием железа в астероидной пыли, которая служит питательным веществом. Эти знания можно было бы использовать для рассмотрения водорослей как возможного источника пищи для человечества в таком случае.

Хотя столкновение с астероидом маловероятно, исследование подчеркивает важность подготовки к таким потенциальным событиям. Исследователи отмечают, что астероиды среднего размера сталкиваются с Землей в среднем каждые 100 000–200 000 лет. Это говорит о том, что ранние предки человека могли пережить схожие события, которые оказали влияние на эволюцию людей.


#космос #астрономия #астероид
Источник: science.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
5
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
OnePlus 13 Mini получит двойной модуль камеры и 6,31-дюймовую LTPO OLED-панель с разрешением 1,5K
+
В Дубае возобновили строительство искусственного острова Джабель-Али
+
Samsung возвращает первое место в мировом рейтинге производителей полупроводниковых чипов
+
AMD обещает сделать 4К-гейминг доступным каждому благодаря новой видеокарте RX 9070 XT
+
Фрэнк Азор из AMD заверил, что они прислушиваются к мнению сообщества, по ценам на Radeon RX 9070 XT
4
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
В России продажи BMW за 2024 год выросли на 30%
+
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
1
Google Pixel 9a поступит в продажу 26 марта по цене $499 и $599 за версии на 128 ГБ и 256 ГБ
+
По неофициальным данным, NVIDIA сворачивает поставки видеокарт GeForce RTX 4060
1
Take-Two сохранила намерение выпустить GTA 6 осенью текущего года
1
Interia: ЗРК 2С38 "Деривация-ПВО" способен уничтожать ракеты, дроны и другие воздушные цели
+

Популярные статьи

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
172
Тройка лучших фильмов о Дракуле
10
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
115
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
47
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
16:41
Naval Technology: Великобритания помогает Украине в разработке безэкипажных катеров
Nvidia&Intel Hater
16:38
Что т и с ботами не задался день у Непранова ).А как кучно пошел сначала минусить,но увы и ах )
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
corsi
16:38
Опять гонка многоядерности. 6-8 ядер с головой на десктопе, кому надо больше - пусть берут Зионы и Тредрипперы. Чисто один маркетинг.
AMD может использовать унифицированные 12-ядерные CCD во всех Zen 6 процессорах Medusa
Сергей Юлин
16:35
По факту Украина без своего морского флота вытеснила РФ с её флотом из Черного моря, всего лишь одними дронами. Это очередной позор для россии. ЗЫ. Ещё и вертолеты дронами умудряются сбивать! Как тебе...
Naval Technology: Великобритания помогает Украине в разработке безэкипажных катеров
Alex TOPMAN
16:34
16Р ядер, значит опуститься по частоте до уровня амд. Иначе по теплу не вывезут. А вот с 6Р можно ещё +200 поднять потолок. А отменённые 32Е дали бы ощутимый прирост многопотоку.
Intel готовит к выходу процессоры Core Ultra 300 Arrow Lake Refresh
Фауст Гете
16:34
Я лично ловил вин11 на воровстве ресурсов системы, лично видел что штатные службы вин11 сообщались по адресам нейросети Майкрософт загружая цп и видеокарту на 30-20 процентов. При этом, что больше все...
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Alex TOPMAN
16:31
Интел! Ау! Ку-ку! NPU они только увеличат... Это для кого всё? Люди сетки на видеокартах гоняют. А цп им для другого нужны. Вы в параллельную вселенную что ли их продаёте?
Intel готовит к выходу процессоры Core Ultra 300 Arrow Lake Refresh
Юрий Шопов
16:27
Они здесь мёртвым грузом лежат уже тридцать лет, и ещё могут оставаться столько же, и все остальные месторождения на территории страны
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
Фауст Гете
16:26
Блин наконец то вижу такой комент! Люди просыпаются! У меня лично вин11 плятина такая грузила проц и видюху на 20-30 в простое или когда сильно не загружены. Диспетчер задач соврал, что загрузка 1%. ...
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Иван Иванов
16:24
жалкие предсмертные пердежи фаната из красного лягеря
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем