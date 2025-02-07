Налоговое управление Базеля напечатала информирующие граждан о цифровой налоговой онлайн-услуге листовки и забыло указать доменное имя Швейцарии, оканчивающееся на «.ch». Оказалось теперь, что дешевле купить домен «.bs» у Багамских островов.

Налоговая администрация города Базель напечатала листовки, информирующие граждан швейцарского муниципалитета о цифровой налоговой услуге. Из-за ошибки в написании сайта администрация решила купить домен на Багамских островах, сообщает телерадиокомпания SRF.

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В листовках говорилось: «Всегда сначала заходите на www.eSteuern.bs/private». В Швейцарии такое окончание является обычным для страниц служб обслуживания граждан города Базеля. Однако обычно добавляют домен страны «.ch». Поэтому правильный адрес был бы www.eSteuern.bs.ch.

К тому времени, как ошибка была обнаружена, листовки уже были напечатаны. Новый заказ на печать обошелся бы в 100 000 франков, включая доставку жителям, — около $106 000.

Вместо этого городская администрация Базеля приняла другое решение и просто выкупила право использовать соответствующий домен у Багамских островов. Потому что при цене в 900 швейцарских франков ($1000) это было сравнительно дешевле.

По данным SRF, жителям Базеля фактически обещали, что на прошлой неделе они смогут подать налоговые декларации за 2024 год онлайн. Однако жителям швейцарского кантона не стоит опасаться, что их конфиденциальные налоговые данные окажутся на Багамах.