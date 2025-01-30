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kosmos_news
В Швеции впервые оштрафовали человека, который в состоянии алкогольного опьянения запустил дрон
Это первый в Швеции обвинительный приговор за управление дроном в состоянии алкогольного опьянения. Наказание — как и за езду на автомобиле в нетрезвом виде ($3 000).

55-летний швед управлял своим дроном, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нарушителя. Это первый подобный случай в Швеции.


Мужчина хотел использовать свой квадрокоптер для аэрофотосъемки мероприятия, посвященного классическим автомобилям, в Раттвике, в шведском регионе Даларна. Однако в этом районе действует временная бесполетная зона. Полиция следила за соблюдением запрета на полеты с помощью собственного беспилотника. 

Офицеры заметили странный летающий объект и начали искать оператора, который, по всей видимости, был пьян. Анализ крови нарушителя показал содержание алкоголя 0,69 промилле.

Преступление классифицировалось как «управление дроном в состоянии алкогольного опьянения». Дело было передано в окружной суд Швеции, который приговорил мужчину к штрафу в размере 32 000 шведских крон, что эквивалентно примерно $3 000. В своем решении суд установил то же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде. В Швеции уровень алкоголя в крови водителя автомобиля более 0,2 промилле является наказуемым.

По данным районного суда, могли пострадать люди. Если бы полиция использовала беспилотники для наблюдения за крупными мероприятиями, а оператор-любители проигнорировали запрет на запуски квадрокоптера, это могло бы привести к столкновению и выходу из строя электронных компонентов аппаратов.

Во многих странах Европы управление дронами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено правилами. Нарушение этих правил может привести к штрафам или отзыву разрешения на запуск таких аппаратов. Впрочем, в большинстве стран не существует конкретных допустимых норм содержания алкоголя в крови оператора при управлении дроном.


#технологии #дрон #швеция #квадрокоптер
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