Это первый в Швеции обвинительный приговор за управление дроном в состоянии алкогольного опьянения. Наказание — как и за езду на автомобиле в нетрезвом виде ($3 000).

55-летний швед управлял своим дроном, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нарушителя. Это первый подобный случай в Швеции.







Мужчина хотел использовать свой квадрокоптер для аэрофотосъемки мероприятия, посвященного классическим автомобилям, в Раттвике, в шведском регионе Даларна. Однако в этом районе действует временная бесполетная зона. Полиция следила за соблюдением запрета на полеты с помощью собственного беспилотника.

Офицеры заметили странный летающий объект и начали искать оператора, который, по всей видимости, был пьян. Анализ крови нарушителя показал содержание алкоголя 0,69 промилле.

Преступление классифицировалось как «управление дроном в состоянии алкогольного опьянения». Дело было передано в окружной суд Швеции, который приговорил мужчину к штрафу в размере 32 000 шведских крон, что эквивалентно примерно $3 000. В своем решении суд установил то же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде. В Швеции уровень алкоголя в крови водителя автомобиля более 0,2 промилле является наказуемым.

По данным районного суда, могли пострадать люди. Если бы полиция использовала беспилотники для наблюдения за крупными мероприятиями, а оператор-любители проигнорировали запрет на запуски квадрокоптера, это могло бы привести к столкновению и выходу из строя электронных компонентов аппаратов.

Во многих странах Европы управление дронами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено правилами. Нарушение этих правил может привести к штрафам или отзыву разрешения на запуск таких аппаратов. Впрочем, в большинстве стран не существует конкретных допустимых норм содержания алкоголя в крови оператора при управлении дроном.





