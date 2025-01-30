Сообщается, что электростанция будет построена на польском побережье Балтийского моря; в проекте участвует и польская Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Датская компания Orsted и польская Polska Grupa Energetyczna приняли окончательное инвестиционное решение по строительству морской ветряной электростанции Baltica 2, сообщила в среду, 29 января, компания PGE. Обе компании владеют по половине доли в проекте.







Установленная мощность Baltica 2 составит 1498 МВт. Ожидается, что первая электроэнергия поступит в первой половине 2027 года, а строительство всего комплекса будет завершено во второй половине 2027 года.

Как напомнили в PGE, проект Baltica 2 реализуется с датской Orsted как совместное предприятие, в котором каждый партнер имеет равную долю. Общий бюджет проекта, включая капитальные затраты на этапах разработки и строительства, а также эксплуатационные расходы на этапе строительства, оценивается примерно в несколько миллионов долларов, при этом партнеры несут ответственность за предоставление этого финансирования в равных пропорциях.

PGE объявила, что расходы компании будут финансироваться из Национального плана реконструкции в рамках кредита, предоставленного банком BGK, а также в рамках формулы проектного финансирования, предоставленной консорциумом из 25 польских и иностранных финансовых учреждений. Возврат проектного финансирования будет осуществляться на основе будущих денежных потоков, генерируемых проектом Baltica 2.

Baltica 2 будет построен в польской части Балтийского моря между Усткой и Хочево. Объект будет состоять из 107 турбин мощностью 14 МВт каждая, которые будут распределены на площади около 190 кв. км.

Расстояние от берега до ближайшей турбины составит около 40 км. Турбины будут установлены на моносвайных фундаментах. Для обслуживания объекта будут построены четыре морские трансформаторные подстанции. База обслуживания будет расположена в Устке, а электроснабжение берега — вблизи Хочево.

Далее PGE и Orsted планируют построить вторую часть комплекса Baltica — станцию Baltica 3 мощностью около 1 ГВт.