Дополнительные средства будут использованы сторонами договора (компании General Electric и Pratt & Whitney) на разработку прототипов усовершенствованных приводов.

Военно-воздушные силы США объявили о финансировании разработки двигателей следующего поколения. По данным ВВС, компании General Electric и Pratt & Whitney получат за это по $3,5 млрд каждая. Срок действия каждого контракта — до 2032 года.

Новый двигатель принадлежит к семейству XA100. Фото: GE Aerospace

Целью является разработка современных двигателей для истребителей, например, 6-го поколения. Финансирование будет охватывать «проектирование, анализ, стендовые испытания, строительство и тестирование прототипов двигателей, а также интеграцию систем вооружения». Цель — создать «современную приводную систему с гибкой архитектурой».

Пока еще неясно, какие возможности самолета шестого поколения определены; возможны следующие:

Свойства скрытности и внутренний отсек оружия

Инструменты радиоэлектронной борьбы

Расширенные возможности передачи данных для сетевого поля боя и передача данных непосредственно на спутники

Использование ИИ

Адаптивный движок

Продвинутые меры противодействия, такие как глушители, инфракрасные излучатели и дополнительное энергетическое оружие — например, для уничтожения приближающихся ракет с помощью лазеров

General Electric работает над двигателем XA102, Pratt & Whitney — над XA103. Они представляют собой дальнейшее развитие двигателей XA100, изначально разработанных для F-35. Более подробная информация о статусе разработок в настоящее время недоступна. Однако оба двигателя смогли достичь важных рубежей в 2023 и 2024 годах.

Двигатели используют адаптивные циклы, пишет The War Zone. Это означает, что их можно гибко адаптировать к текущей ситуации, например, для увеличения тяги или снижения расхода топлива.

Финансирование осуществляется в рамках программы модернизации «Адаптивные двигательные установки следующего поколения» (NGAP). Инициатива направлена на продвижение новых технологий. Сюда также входит подзона «Воздушное господство следующего поколения» (NGAD). Точно не определено, для каких целей разрабатываются приводы NGAD. Помимо истребителей 6-го поколения, их можно было бы использовать и в других пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах.

В рамках этой программы компании Boeing, Lockheed Martin и Northrup Grumman в 2022 году получили по одному миллиарду долларов на разработку двигателя NGAD. Однако увеличения финансирования с тех пор не было.