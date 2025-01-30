Дилер подержанных автомобилей RSEV сравнил характеристики аккумулятора после пробега более 100 000 километров.

При покупке электромобиля водители чаще всего обращают внимание на аккумулятор. Не вызывает сомнений тот факт, что любая батарея — будь то в смартфоне или автомобиле — со временем теряет емкость из-за многократной зарядки и разрядки. Однако более важный вопрос заключается в том, как быстро это станет заметным, то есть отразится на функциональности машины.

Фото: Tesla Model 3

Для этой цели британский дилер подержанных электромобилей RSEV оценил данные по 300 электромобилям и получил обнадеживающий результат. В среднем автомобили сохраняли 90 процентов емкости аккумулятора после 144 000 километров пробега.

Износ аккумулятора наиболее выражен в первые несколько лет и со временем уменьшается. По расчетам InsideEVs, около 85 процентов емкости аккумулятора должно быть доступно после 210 000 км пробега и 80 процентов — после 320 000–480 000 км.



Данные в основном поступают от Tesla Model 3, а также от Polestar, Jaguar, Mercedes, Volvo, Audi, VW, Skoda, Hyundai и Kia. Особенно хорошо показали себя Mercedes и Polestar, а вот Jaguar продемонстрировал худшие результаты. Однако в целом анализ показывает, что емкость аккумулятора снижается незначительно.

Результаты по производителю (ось Y: емкость аккумулятора, ось X: пройденное расстояние в милях). Фото: RSEV

RSEV проанализировал транспортные средства, полученные по договору лизинга. Ранее машины в основном использовались в качестве служебных автомобилей в течение 3–4 лет. Таким образом, большой пробег был достигнут за сравнительно короткое время. Следовательно, аккумулятор подвергался нагрузке выше средней из-за частой зарядки.

По данным VCÖ, европейцы в среднем проезжают 45 км в день, или примерно 16 500 км в год. Таким образом, большинству людей потребуется около 10 лет, чтобы заметить сокращение срока службы аккумулятора.



