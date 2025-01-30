При покупке электромобиля водители чаще всего обращают внимание на аккумулятор. Не вызывает сомнений тот факт, что любая батарея — будь то в смартфоне или автомобиле — со временем теряет емкость из-за многократной зарядки и разрядки. Однако более важный вопрос заключается в том, как быстро это станет заметным, то есть отразится на функциональности машины.
Для этой цели британский дилер подержанных электромобилей RSEV оценил данные по 300 электромобилям и получил обнадеживающий результат. В среднем автомобили сохраняли 90 процентов емкости аккумулятора после 144 000 километров пробега.
Износ аккумулятора наиболее выражен в первые несколько лет и со временем уменьшается. По расчетам InsideEVs, около 85 процентов емкости аккумулятора должно быть доступно после 210 000 км пробега и 80 процентов — после 320 000–480 000 км.
Данные в основном поступают от Tesla Model 3, а также от Polestar, Jaguar, Mercedes, Volvo, Audi, VW, Skoda, Hyundai и Kia. Особенно хорошо показали себя Mercedes и Polestar, а вот Jaguar продемонстрировал худшие результаты. Однако в целом анализ показывает, что емкость аккумулятора снижается незначительно.
RSEV проанализировал транспортные средства, полученные по договору лизинга. Ранее машины в основном использовались в качестве служебных автомобилей в течение 3–4 лет. Таким образом, большой пробег был достигнут за сравнительно короткое время. Следовательно, аккумулятор подвергался нагрузке выше средней из-за частой зарядки.
По данным VCÖ, европейцы в среднем проезжают 45 км в день, или примерно 16 500 км в год. Таким образом, большинству людей потребуется около 10 лет, чтобы заметить сокращение срока службы аккумулятора.