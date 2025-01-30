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kosmos_news
Google классифицирует США как «чувствительную страну» из-за переименования Мексиканского залива
После того, как Google в своих сервисах изменил названия некоторых территорий США, государство получило статус «чувствительной страны».

Подразделение технологической компании, отвечающее за Карты Google, теперь классифицировало США как «чувствительную страну» (sensitive country). Этот обозначение используется для описания стран, в которых действуют особенно строгие правила или существуют споры относительно границ.

Причиной этого стали изменения названий, внесенные президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Мексиканский залив в США теперь называется «Американским заливом». Компания Google внесла соответствующие изменения в американскую версию своего картографического сервиса Maps (Карты Google ).


В одном из своих первых официальных актов президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в «Американский». Как только новое название будет официально утверждено властями США, его также примут картографические сервисы, например Google Maps.

«У нас есть давняя практика применения изменений названий после их обновления в официальных правительственных источниках», — говорится в сообщении Google. 

В США это происходит сразу после изменения названий в базе данных Системы информации о географических названиях (GNIS).

Затем Карты Google в США будут быстро обновлены и будут показывать «Америкаснкий залив» вместо Мексиканского, заявили в Google. Компания добавила, что если названия в разных странах различаются, пользователи Google Maps увидят официальное местное название. А «в остальном мире все видят оба названия».

Apple не делала подобных заявлений относительно своего картографического сервиса. Однако можно предположить, что официальное обозначение GNIS для Мексиканского залива или Американского залива также будет принято в Apple Maps.

Несколько дней назад Министерство внутренних дел США объявило, что соответствующий орган оперативно работает над обновлением официального названия залива, которое теперь должно быть подано на использование на федеральном уровне США. Это позволит реализовать соответствующий указ президента Дональда Трампа.

Название «Мексиканский залив» для залива на южном побережье США используется с XVI века. Водоем граничит не только с американскими штатами Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида, но также с Мексикой и Кубой. 

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уже высмеивала этот план до вступления указа в силу и предлагала переименовать Северную Америку в «Мексиканскую Америку». 

«Для нас это по-прежнему Мексиканский залив, и для всего мира это по-прежнему Мексиканский залив», — сказала Шейнбаум.

Будучи «чувствительной страной», США находятся в одном ряду с Китаем, Россией, Израилем, Саудовской Аравией и Ираком. Как пишет CNBC, сотрудникам Google следует отреагировать на новую ситуацию аналогично случаю с Персидским заливом. В некоторых арабских государствах это место называют Арабским заливом.

Google использует термин sensitive country для стран со «спорными границами или названиями территорий». Это сигнализирует о том, что определенная информация касательно территорий в этих странах отличается от остального мира.


#сша #технологии #google #карты google
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