Дональд Трамп попросил Илона Маска как можно скорее вернуть на Землю двух астронавтов, принимавших участие в первой пилотируемой миссии капсулы Starliner. Они находятся на Международной космической станции уже более полугода, ожидая возвращения.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Илона Маска и его компанию SpaceX как можно скорее вернуть на Землю «брошенных» астронавтов НАСА, которые находятся на Международной космической станции (МКС) уже более 10 месяцев. Текущий план НАСА состоит в том, чтобы вернуть астронавтов в конце марта этого года.

Капсула Starliner пристыкована к Международной космической станции. Фото: НАСА

«Мы это сделаем!», — прокомментировал заявление президента Илон Маск в посте на платформе X.

И владелец SpaceX, и Дональд Трамп подчеркивали в своих постах, что именно администрация Джо Байдена оставила астронавтов на МКС на столь долгий срок. Заявление о том, что ответственность за ситуацию несет предыдущее правительство, вызвало широкий резонанс не только в СМИ.

«Илон скоро отправится в путь. Будем надеяться, что все будут в безопасности. Удачи, Илон!», — написал президент США.

В связи с этой информацией возникают вопросы о том, планирует ли нынешнее правительство изменить текущие планы НАСА и реально ускорить процесс доставки астронавтов на Землю, или это очередной политический трюк, тем более что недавние задержки были связаны с действиями компании Маска.

В июне прошлого года НАСА в сотрудничестве с Boeing провело первый пилотируемый испытательный полет новой космической капсулы под названием Starliner. В состав экипажа корабля входили два астронавта НАСА — Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Миссия была запущена ракетой Atlas V компании United Launch Alliance. Помимо астронавтов, Starliner доставил на МКС около 360 кг груза.

Запуск космического корабля Starliner прошел успешно. Проблемы возникли при приближении к МКС. На этом этапе произошли незначительные утечки гелия. Кроме того, отказали 5 из 28 двигателей системы ориентации RCS. Перед самой стыковкой астронавтам удалось запустить два из них. В конце концов они состыковались с американским сегментом станции, но астронавты не вернулись в капсулу.

В целях безопасности НАСА приняло решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа, а астронавты вернутся на космическом корабле Dragon Crew в рамках одной из регулярных миссий на МКС. Экипаж Starliner должен был провести на орбите всего несколько дней, но из-за описанных выше проблем им пришлось задержаться на станции дольше, чем предполагалось. Прошло уже больше полугода.

НАСА планировало вернуть своих астронавтов в феврале этого года в рамках миссии Crew-9. Это еще один плановый полет астронавтов на МКС, но в этом случае на борту находились два члена экипажа, чтобы капсула могла забрать астронавтов миссии Starliner на обратном пути. Но экипаж миссии Crew-9 (пристыковавшейся к МКС в сентябре 2024 года) не сможет вернуться с астронавтами Starliner до прибытия на станцию следующей миссии в марте (Crew-10).

Последнее заявление о дальнейших задержках запуска миссии Crew-10 было сделано НАСА в декабре. На этот раз причиной нового срока миссии стали работы, которые SpaceX должна завершить перед полетом новой капсулы. В НАСА подчеркнули, что это не представляет угрозы для астронавтов. Таким образом, текущий план заключается в том, что экипаж сможет вернуться не раньше конца марта или в апреле этого года.

«Производство, сборка, тестирование и окончательная интеграция нового космического корабля — это трудоемкое дело, требующее огромного внимания к деталям», — заявил Стив Стич, руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА.

Некоторые источники сообщили, что НАСА рассматривает возможность использования космического корабля, предназначенного для миссии Ax-4, чтобы уложиться в установленный срок.

В настоящее время сложно сказать, будет ли возвращение астронавтов капсулы Starliner действительно ускорено по просьбе Дональда Трампа. Тем более, что реализация такой миссии существенно повлияет на четко скоординированный график миссий, осуществляемых НАСА на МКС. Агентство пока не отреагировало на просьбы прокомментировать этот вопрос.

Недавние заявления ясно дали понять, что НАСА предпочло бы, чтобы четыре астронавта Crew-10 прибыли на станцию до вылета Crew-9. Если бы Crew-9 покинул МКС раньше времени, на станции остался бы только один астронавт — Дон Петтит. Как справедливо отмечает Эрик Бергер из Ars Technica, наличие на борту всего одного астронавта НАСА для обслуживания американского сегмента станции — это далеко не оптимальное решение.

Кроме того, это решение отменит запланированный на март выход в открытый космос и оставит только одного человека для подготовки транспортного корабля к отправлению. Это непростая задача для одного астронавта, поэтому, похоже, НАСА не может позволить себе такое изменение процедур.

Конечно, астронавты могут вернуться раньше, но, учитывая вышеизложенную информацию, это может вызвать другие проблемы. Нельзя также согласиться с утверждением Маска о том, что столь длительное пребывание астронавтов на станции было халатностью со стороны предыдущей администрации.

Проблема гораздо сложнее, особенно с учетом того, что решение должно быть адаптировано к существующим процедурам и другим планам не только агентства, но и SpaceX. НАСА должно вскоре опубликовать комментарий по этому вопросу. Осталось только дождаться официального решения агентства.