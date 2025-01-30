Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Трамп попросил SpaceX «скорее вернуть» с МКС на Землю экипаж Starliner
Дональд Трамп попросил Илона Маска как можно скорее вернуть на Землю двух астронавтов, принимавших участие в первой пилотируемой миссии капсулы Starliner. Они находятся на Международной космической станции уже более полугода, ожидая возвращения.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Илона Маска и его компанию SpaceX как можно скорее вернуть на Землю «брошенных» астронавтов НАСА, которые находятся на Международной космической станции (МКС) уже более 10 месяцев. Текущий план НАСА состоит в том, чтобы вернуть астронавтов в конце марта этого года.
Капсула Starliner пристыкована к Международной космической станции. Фото: НАСА

«Мы это сделаем!», — прокомментировал заявление президента Илон Маск в посте на платформе X. 

И владелец SpaceX, и Дональд Трамп подчеркивали в своих постах, что именно администрация Джо Байдена оставила астронавтов на МКС на столь долгий срок. Заявление о том, что ответственность за ситуацию несет предыдущее правительство, вызвало широкий резонанс не только в СМИ.

«Илон скоро отправится в путь. Будем надеяться, что все будут в безопасности. Удачи, Илон!», — написал президент США. 

В связи с этой информацией возникают вопросы о том, планирует ли нынешнее правительство изменить текущие планы НАСА и реально ускорить процесс доставки астронавтов на Землю, или это очередной политический трюк, тем более что недавние задержки были связаны с действиями компании Маска.

В июне прошлого года НАСА в сотрудничестве с Boeing провело первый пилотируемый испытательный полет новой космической капсулы под названием Starliner. В состав экипажа корабля входили два астронавта НАСА — Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Миссия была запущена ракетой Atlas V компании United Launch Alliance. Помимо астронавтов, Starliner доставил на МКС около 360 кг груза.

Запуск космического корабля Starliner прошел успешно. Проблемы возникли при приближении к МКС. На этом этапе произошли незначительные утечки гелия. Кроме того, отказали 5 из 28 двигателей системы ориентации RCS. Перед самой стыковкой астронавтам удалось запустить два из них. В конце концов они состыковались с американским сегментом станции, но астронавты не вернулись в капсулу.

В целях безопасности НАСА приняло решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа, а астронавты вернутся на космическом корабле Dragon Crew в рамках одной из регулярных миссий на МКС. Экипаж Starliner должен был провести на орбите всего несколько дней, но из-за описанных выше проблем им пришлось задержаться на станции дольше, чем предполагалось. Прошло уже больше полугода.

НАСА планировало вернуть своих астронавтов в феврале этого года в рамках миссии Crew-9. Это еще один плановый полет астронавтов на МКС, но в этом случае на борту находились два члена экипажа, чтобы капсула могла забрать астронавтов миссии Starliner на обратном пути. Но экипаж миссии Crew-9 (пристыковавшейся к МКС в сентябре 2024 года) не сможет вернуться с астронавтами Starliner до прибытия на станцию следующей миссии в марте (Crew-10).

Последнее заявление о дальнейших задержках запуска миссии Crew-10 было сделано НАСА в декабре. На этот раз причиной нового срока миссии стали работы, которые SpaceX должна завершить перед полетом новой капсулы. В НАСА подчеркнули, что это не представляет угрозы для астронавтов. Таким образом, текущий план заключается в том, что экипаж сможет вернуться не раньше конца марта или в апреле этого года.

«Производство, сборка, тестирование и окончательная интеграция нового космического корабля — это трудоемкое дело, требующее огромного внимания к деталям», — заявил Стив Стич, руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА. 

Некоторые источники сообщили, что НАСА рассматривает возможность использования космического корабля, предназначенного для миссии Ax-4, чтобы уложиться в установленный срок.

В настоящее время сложно сказать, будет ли возвращение астронавтов капсулы Starliner действительно ускорено по просьбе Дональда Трампа. Тем более, что реализация такой миссии существенно повлияет на четко скоординированный график миссий, осуществляемых НАСА на МКС. Агентство пока не отреагировало на просьбы прокомментировать этот вопрос.

Недавние заявления ясно дали понять, что НАСА предпочло бы, чтобы четыре астронавта Crew-10 прибыли на станцию до вылета Crew-9. Если бы Crew-9 покинул МКС раньше времени, на станции остался бы только один астронавт — Дон Петтит. Как справедливо отмечает Эрик Бергер из Ars Technica, наличие на борту всего одного астронавта НАСА для обслуживания американского сегмента станции — это далеко не оптимальное решение.

Кроме того, это решение отменит запланированный на март выход в открытый космос и оставит только одного человека для подготовки транспортного корабля к отправлению. Это непростая задача для одного астронавта, поэтому, похоже, НАСА не может позволить себе такое изменение процедур. 

Конечно, астронавты могут вернуться раньше, но, учитывая вышеизложенную информацию, это может вызвать другие проблемы. Нельзя также согласиться с утверждением Маска о том, что столь длительное пребывание астронавтов на станции было халатностью со стороны предыдущей администрации.

Проблема гораздо сложнее, особенно с учетом того, что решение должно быть адаптировано к существующим процедурам и другим планам не только агентства, но и SpaceX. НАСА должно вскоре опубликовать комментарий по этому вопросу. Осталось только дождаться официального решения агентства.

#сша #космос #илон маск #spacex #трамп #мкс #starliner
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra режим камеры Ocean Mode
4
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
7
В России был замечен ракетный комплекс, замаскированный под гражданский грузовик
3
НАСА завершает ключевые испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета X-59
2
Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Энтузиасты изучили библиотеку AMD FSR 4, подтвердив совместимость только с видеокартами RDNA 4
16
Первоначальный тест показывает, что серверные процессоры Zen 4 могут работать в настольных ПК с AM5
+
Тим Суини подтвердил, что Alan Wake 2 не появится в магазине Steam
+
Дональд Трамп издал указ о создании американского аналога системы ПРО «Железный купол»
3
Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon X2 Ultra Premium
1
Президент Польши Анджей Дуда: «Северные потоки» должны быть демонтированы
2
Администрация Трампа вводит дополнительные пошлины на ввозимые полупроводники и фармацевтику
+
Смартфон Google Pixel 9a появится в марте с максимальной памятью на 256 ГБ и батареей на 5100 мАч
+
Компания Casio представила три новые модели часов MWA300H-1AV, MWA300H-2AV и MWA300H-3AV
+
Интегрированная графика Radeon 8060S оказалась почти на 70% быстрее RTX 4070
3
Еврокомиссия хочет запретить поставки игровых консолей в Россию
+
Обновление Windows 11 KB5050009 вызвало проблемы в работе наушников, веб-камер и даже Alt+Tab
+
Первые тесты Nvidia RTX 5080 разочаровывают - новая видеокарта медленнее RTX 4090
7
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
+
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
3

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
67
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
11
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
41
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
40
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
205
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
1
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
8

Сейчас обсуждают

Alex Palex
00:41
"как рассчитать пресловутую банку чтоб накрутить" это все рассчитывает производитель банки, мой умственно отсталый друг.) покупателю надо только накрутить банку на ствол и проверить, как изменилась с...
Российские инженеры провели модернизацию винтовки Мосина
4erT
00:34
Ни сколько: sv_friendlyfire = "0"
Mazda представила свой первый новый логотип в XXI веке
ebatorуа
00:33
Власти Казахстана запрещают экспорт топлива и одновременно планируют отпустить на него цены
dmitry07
00:22
Действительно было такое, но там участвовали наработки 3dfx.
Nvidia RTX 5060 Ti будет представлена в двух версиях с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, а RTX 5060 только с 8 ГБ
Evgeny Chezarin
00:20
Half-life 2 rtx. Позорный, мусорный говномод превращающий шедевр в кучу вырвиглаз говна, с блестяшками, отражалками, разноцветными сияшками, омерзительным вообще нереальным освещением и срань спец эфф...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Даниил Агафонов
23:47
Будем объективны Все ещё не дотягивает до эталонного великого BolgenOS от Попова. Жалкая тень отблеска великого творца
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Китя
23:45
Даже Alibaba представила ИИ-модель, которая управляет компьютером и пишет код на основе картинок и документов. а у амd с искусственным интеллектом полная ржака. Вот пример Список 10 лучших компаний в ...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
linux4ever
23:45
Через 20 минут запах бздыха уже не чувствуется 🤣.
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
oyadl
23:45
Отсутствие кириллицы не смущает? Неужели нормальную клавиатуру не найти было? Следующая статья будет о том, что клавиши перестали работать из-за пыли, прилипшей к смазке. )))
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
VRoman
23:44
Днищем будут 5060. Вот тут уже даже не смешно, что в 2025м им прикрутят всё те же 128 бит и 8 ГБ. У Хуанга только 5070 Ти кажется сбалансированной картой. Простая 5070 переоценена. 5080 тоже даст +15%...
NVIDIA раскрыла полные спецификации GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем