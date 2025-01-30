Космические силы США планируют 18 запусков в рамках программы Национальной безопасности космических запусков в 2025 году. Большинство из них будут выполнены с помощью системы Vulcan Centaur компании United Launch Alliance.

Некоторая информация о военных космических миссиях была предоставлена представителями Космических сил США на Конференции по космической мобильности в Орландо, штат Флорида. Запуски будут осуществляться в рамках программы National Security Space Launch (NSSL), которая предполагает коммерческое сотрудничество с компаниями, эксплуатирующими ракеты-носители.

Ракета Vulcan Centaur на стартовой площадке. Фото: United Launch Alliance

В 2025 году вторая фаза программы NSSL будет включать в себя в общей сложности 18 запусков, проводимых United Launch Alliance (ULA; совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) и компанией SpaceX Илона Маска. Космические силы США планируют увеличить частоту запусков по сравнению с прошлым годом, когда было осуществлено всего пять миссий.

В 2025 году ракета Vulcan Centaur компании ULA осуществит 11 миссий. На данный момент она выполнила два полета и пока не получила сертификацию для программы NSSL. Во время последней миссии были отмечены проблемы с твердотопливным боковым ускорителем, сопло которого, скорее всего, отвалилось во время полета.

Vulcan Centaur — двухступенчатая ракета высотой 61,6 м (или примерно 67 м с длинным обтекателем) и диаметром 5,4 м. Нижняя ступень системы имеет два двигателя BE-4, разработанные компанией Blue Origin, работающие на смеси сжиженного природного газа и жидкого кислорода. К сегменту прикреплены твердотопливные ускорители GEM 63XL компании Northrop Grumman.

SpaceX выполнит 7 миссий с использованием ракет серии Falcon (Falcon 9 или Falcon Heavy). Космические силы США решили воспользоваться услугами двух компаний, чтобы обрести независимость от единого оператора запусков, которым потенциально может стать компания Илона Маска. На следующем этапе программы NSSL также будет использоваться система New Glenn компании Blue Origin. Это позволит увеличить предложение на рынке и избежать монополии SpaceX.

Ракета New Glenn впервые отправилась в космос в январе 2025 года. Несмотря на то, что она доставила полезную нагрузку на околоземную орбиту, ей не удалось посадить нижнюю ступень на океанскую баржу Jacklyn. Космические силы США оценили полет положительно, отметив, что возвращение ракетного сегмента не является критерием сертификации.

Двухступенчатая ракета сможет использовать первый сегмент в последующих миссиях. New Glenn имеет длину более 98 метров и сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 13,5 тонн на геостационарную переходную орбиту.