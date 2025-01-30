Инновационный проект направлен на производство до пяти раз больше электроэнергии, чем одна трехлопастная ветряная турбина. Комплекс состоит из 40 небольших турбин.

На северо-западе норвежского муниципалитета Берген будет построена новая революционная ветряная электростанция. Плавучая морская установка использует «многороторный парус», на котором изначально размещено 40 турбин.

Ветряная турбина в Бергене. Фото: Wind Catching Systems

Система из турбин мощностью 1 МВт (каждая) будет иметь общую мощность 40 МВт и вырабатывать 99 ГВт-ч электроэнергии в год. Систему разрабатывает компания Wind Catching Systems.

Фото: Wind Catching Systems

Как заявляет компания на своем сайте, концепция масштабируема. Вариант мощностью 40 МВт, запланированный для демонстрационного образца, является наименьшей возможной установкой.

Мощность можно увеличить до 126 МВт, установив больше турбин — максимум 126. Одним из преимуществ является то, что конструкция по-прежнему остается компактной. Система занимает примерно столько же места, сколько одна ветряная турбина мощностью 15 МВт, но использует это пространство более эффективно.

Фото: Wind Catching Systems

Конструкция отдельных турбин ветряной станции всегда остается одинаковой, независимо от того, насколько мала или велика система. Это делает систему более дешевой в массовом производстве, и её можно гибко настраивать для каждого местоположения. Доступ к турбинам и их обслуживание осуществляются с помощью подъемной платформы. Если одна турбина выйдет из строя, остальные останутся активными. Турбины можно легко заменить.

Фото: Wind Catching Systems.

Целью проекта является тестирование новых концепций, которые дешевле существующих систем. Норвегия хочет оставаться конкурентоспособной на рынке. Если проект обеспечит обещанную производительность, он будет значительно производительнее ветряных электростанций с отдельными трехлопастными ветряными турбинами.

Вариант мощностью 126 МВт вырабатывает в пять раз больше электроэнергии в условиях Северного моря. Кроме того, техническое обслуживание упрощается, поскольку не требуется индивидуального подхода к ветряным турбинам. Необходима прокладка меньшего количества кабелей.

Фото: Wind Catching Systems

Многороторный парус — это демонстрационный образец, призванный продемонстрировать, что такая турбинная система обеспечивает хорошую производительность и является экономически эффективной.

Ожидается, что реализация проекта будет завершена к 2029 году. Финансирование проекта составит 1,2 млрд норвежских крон (101,9 млн евро). Согласно пресс-релизу, финансирование приведет к строительству в Норвегии к 2040 году систем, вырабатывающих 30 ГВт .