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kosmos_news
Власти Казахстана запрещают экспорт топлива и одновременно планируют отпустить на него цены
Из-за топливного кризиса в Казахстане может повториться сценарий 2022 года, когда правительство отпустило цены на сжиженный газ, из-за чего его стоимость выросла вдвое, а потом начались протесты.

Опасаясь дефицита топлива, власти Казахстана вводят запрет на его экспорт и одновременно планируют отпустить цены на топливо. Есть опасения, что подобные шаги не вызовут беспорядков, сопоставимых с событиями января 2022 года.

Фото: mil.ru 

О решении запретить экспорт топлива, которое вступает в силу в среду, 29 января утром сообщил проправительственный портал Zakon. Постановлением вводится «запрет на вывоз автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан) бензина, дизельного топлива и некоторых видов нефтепродуктов».

Кроме того, введен запрет на экспорт нефтепродуктов железнодорожным транспортом, за исключением случаев их экспорта в рамках гуманитарной помощи и/или содействия ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. Положение предусматривает исключения, такие как экспорт смазочных масел или авиационного топлива из страны при определенных условиях. Дата вступления решения в силу не указана.

Запрет на экспорт направлен на предотвращение дефицита топлива из-за запланированного повышения цен. Во вторник стало известно, что власти Казахстана планируют постепенно отпустить цены на топливо, которые в настоящее время в значительной степени субсидируются государством, благодаря чему цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ остаются на самом низком уровне во всей Центральной Азии. 

Топливо дешевле только в странах, добывающих и экспортирующих сырую нефть в больших объемах, например, в странах региона Персидского залива. С 1 февраля цены вырастут на 10% в розничных продажах, а в долгосрочной перспективе – даже на 40%.

В середине января казахстанские СМИ опубликовали проект постановления, подписанный министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым, относительно повышения цен на топливо. Проекты нормативных актов прошли публичное обсуждение, но их результаты не влияют на введение новых нормативных актов. Министерство энергетики оправдывает рост цен тем, что казахстанский рынок топлива убыточен, а ключевые государственные предприятия терпят убытки. Ожидается, что в ближайшие несколько лет потребление сжиженного нефтяного газа увеличится более чем вдвое.

Кроме того, повышение цен обосновывается «значительными различиями в ценах на бензин (от 40 до 138%) и дизельное топливо (от 20 до 79%) по сравнению с соседними странами, что вызывает явление «серого» (нерегулируемого) экспорта» — отсюда и решение о запрете экспорта топлива из страны. Еще одной причиной планируемого повышения цен является введение единого рынка электроэнергии, нефти, газа и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, который должен начать функционировать с 2027 года.

Когда в январе 2022 года правительство Казахстана отпустило цены на сжиженный газ, из-за чего его стоимость выросла вдвое, в стране вспыхнули крупнейшие беспорядки в истории независимого государства. Тогда погибло более 200 человек, а судебные процессы как над участниками беспорядков, так и над сотрудниками правоохранительных органов, их подавившими, продолжаются до сих пор. 

Правительство обещает, что на этот раз не будет «внезапного» и «шокового» повышения цен, а изменения «не повлекут за собой негативных социально-экономических последствий».

Однако в обществе сложилось иное мнение. Некоторые люди выражают опасения, что протесты могут вспыхнуть снова — известно, что рост цен на топливо повлечет за собой и рост цен на все остальные товары и услуги. Цены на топливо в Казахстане действительно низкие (цена литра бензина составляет около 0,6 доллара, а сжиженного нефтяного газа — около 0,25 доллара), но медианный заработок официально составляет 548 долларов в месяц.

#энергетика #газ #казахстан #топливо
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