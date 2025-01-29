Pixel 9a, следующий смартфон Google среднего класса, отказывается от характерной полоской камеры и, как ожидается, будет выпущен раньше, чем планировалось. Утечки раскрывают почти все подробности о новинке, включая цену.

Из-за обширных утечек о новом продукте Google вряд ли стоит ожидать сюрпризов относительно смартфона Pixel 9a. На сайте Android Headlines не только были предоставлены полные технические характеристики устройства, реальное время работы которого было подтверждено другим источником. Цена также стала известна. Одной из интересных особенностей будущего устройства является отсутствие каких-либо выступающих элементов камеры на задней панели.

Так должен выглядеть Pixel 9a. Изображение: Onleaks

По данным Android Headlines, преемник Pixel 8a будет оснащен чипом Tensor G4 от Google, который также установлен в топовых моделях Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold. Чип, оптимизированный для задач искусственного интеллекта на устройстве, оснащен восемью гигабайтами оперативной памяти DDR5X и не менее 128 гигабайтами флэш-памяти.

У Pixel 9a от Google, вероятно, больше не будет характерного «выступа камеры». Изображение: Android-Headlines

Как и в Pixel 9 и 9 Pro, Google использует дисплей Actua Display с диагональю 6,3 дюйма, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2700 нит и яркостью HDR 1800 нит. Это делает его почти таким же ярким, как и топовые модели. Экран защищен только стеклом Gorilla Glass 3, тогда как другие версии Pixel 9 оснащены более новым стеклом Gorilla Glass Victus 2. Pixel 8a оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но он не такой яркий, как 9a.

По меркам Google аккумулятор довольно емкий — 5100 миллиампер-часов (мАч). По данным Android Headlines, это на 13 процентов больше, чем у Pixel 8a, в котором установлен аккумулятор емкостью 4492 мАч.

Google также вносит улучшения в плане скорости зарядки: проводная зарядка, вероятно, будет возможна при мощности 23 Вт вместо 18 Вт; Однако беспроводная зарядка ограничивается мощностью всего 7,5 Вт. Pixel 9 и 9 Pro можно заряжать мощностью 21 Вт с помощью фирменной зарядной док-станции Google Pixel Stand 2.

Оснащение камерами во многом аналогично Pixel 8a: согласно утечке, оно состоит из 48-мегапиксельной широкоугольной камеры с диафрагмой f/1.7 и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры (Sony IMX712) с f/2.2. 13-мегапиксельный сенсор также используется для фронтальной камеры.

Что касается дизайна задней камеры, Google прощается с полосой камерой, характерной для устройств Pixel. По крайней мере, именно это предполагает прототип, опубликованный в X (ранее Twitter). Камера почти полностью встроена в устройство, что может указывать на небольшой модуль камеры. Но, возможно, Google нашел способ более эффективно использовать пространство внутри корпуса. Однако и элемент камеры Pixel 8a не слишком сильно выступает за пределы задней панели.

Пока неизвестно, какое влияние окажет потенциально меньший модуль камеры на качество фотографий Pixel 9a. Тот факт, что все производители полагаются на толстые элементы камеры на задней панели, в конечном итоге связан с тем, что у них нет других вариантов размещения все более крупных датчиков вместе с оптикой.

Пока не ясно, когда будет представлен Pixel 9a. Однако, по слухам, Google может представить смартфон среднего класса уже в марте 2025 года.

Выпуск устройства на самом деле был бы логичным шагом, поскольку Google уже представила свои топовые модели 2024 года раньше обычного. Pixel 9a будет доступен по той же цене, что и Pixel 8a, — от 499 долларов. Однако версия на 256 гигабайт обойдется в США на 40 долларов дороже и составит 599 долларов, сообщает Android Headlines. Новая цена модели с увеличенным объемом памяти, по-видимому, соответствует новой структуре ценообразования, которую Google представила вместе с серией Pixel 9 в августе 2024 года.

Интересно, что в марте также ожидается выход iPhone SE 4 от Apple среднего ценового диапазона.







