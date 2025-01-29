Оказывается у главной сенсации последних дней в сфере ИИ — DeepSeek — существуют серьезные пробелы в контексте защиты персональных данных пользователей.

Занимая первое место по количеству загрузок в магазинах приложений в Европе и США, обрушивая акции технологических компаний, китайский стартап DeepSeek в сфере искусственного интеллекта по сути завоевал весь онлайн-мир.





В настоящее время миллионы людей устанавливают чат-бот на свои смартфоны, чтобы опробовать предполагаемую революционную разработку мира искусственного интеллекта. Однако при этом они также передают любые конфиденциальные данные китайским властям.

Появление таких стартапов, как DeepSeek, открывает новые возможности для пользователей, но также влечет за собой проблемы безопасности.

«Крайне важно подходить к взаимодействию с такими платформами с определенной долей осторожности, особенно учитывая, что законы о защите данных сильно различаются в разных странах», — говорит Адрианус Варменховен, эксперт по кибербезопасности NordVPN.

DeepSeek — китайский стартап в области искусственного интеллекта, работающий в нормативно-правовой среде, где государственный надзор за данными является строгим. Это создает потенциальные риски, связанные со сбором, хранением и использованием данных.

«Политика конфиденциальности DeepSeek, доступная на английском языке, четко указывает на то, что данные пользователей, включая разговоры и сгенерированные ответы, хранятся на серверах в Китае», — продолжил Варменховен.

Это вызывает беспокойство не только из-за описанного сбора данных — от информации, которой делится пользователь, до данных из внешних источников, — но и из-за потенциальных рисков, связанных с хранением таких данных в стране с иной защитой данных и стандартами безопасности.

Из политики конфиденциальности на сайте стартапа следует, что DeepSeek записывает большой объем данных (фактически каждое взаимодействие с приложением) и хранит их на китайских серверах. Список данных длинный:

Дата рождения

Адрес электронной почты

Номер телефона

Пользовательский ввод: текстовый аудиоввод, подсказки, загруженные файлы, обратная связь, история чата и т. д.

IP-адрес

Уникальные идентификаторы устройств

Модель оборудования

Операционная система

Паттерны или ритмы нажатия клавиш

Невозможно выяснить, на каких серверах DeepSeek (или, точнее, две компании, стоящие за ним, «Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.» и «Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.») хранит данные. Веб-сервис по сути «спрятан» за американским сервисом Cloudflare. Это гарантирует, что DeepSeek (и многие другие веб-сайты, приложения и т. д.) защищены от кибератак и имеют глобальную доступность.

Сбор данных не ограничивается приложением, а выходит за его пределы. DeepSeek использует файлы cookie и даже так называемые «пиксельные теги» или «прозрачные GIF-файлы» для отслеживания действий пользователя. Идея состоит в том, чтобы распознавать пользователей за пределами DeepSeek (например, в интернет-магазинах), а затем в будущем показывать им персонализированную рекламу.

Все эти данные могут попасть не только к рекламным партнерам, но и к китайским властям.

«Пользователи должны знать, что любые данные, переданные на платформу, могут стать предметом доступа правительства в соответствии с законами Китая о кибербезопасности, которые требуют от компаний предоставлять доступ к данным по запросу властей», — говорит Варменховен.

Как сообщалось, еще одна проблема DeepSeek заключается в том, что он цензурирует определенные темы, особенно чувствительные для китайских властей. Эта цензура становится особенно заметной, когда пользователи задают вопросы об уйгурском меньшинстве в Китае, статусе Тайваня или событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.