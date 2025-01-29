Исторический испытательный полет преемника «Конкорда» сверхзвукового самолета XB-1 прошел успешно.

Первый сверхзвуковой полет XB-1 прошел успешно, и самолет преодолел звуковой барьер. Он достиг высоты около 10,7 км и скорости 1,1 Маха.

Фото: Boom Bupersonic



28 января в 19:00 по Москве американский стартап Boom Supersonic провел испытания своего прототипа преемника Concorde — Boom XB-1. Сверхзвуковой самолет вылетел из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии и через 25 минут после взлета летел со скоростью более 1 Маха. Это соответствует примерно 1235 км/ч.

Прямая трансляция полета осуществлялась с борта Northrop T-38. Испытания транслировались в прямом эфире с помощью мини-антенны Starlink.

XB-1 — небольшой самолет, разработанный компанией Boom Supersonic в качестве демонстрационного образца. Если все пойдет по плану, самолет Overture сможет выполнять коммерческие регулярные рейсы на сверхзвуковой скорости уже в 2029 году. В одну машину может поместиться до 80 пассажиров.

Первый испытательный полет XB-1 состоялся в марте 2024 года, когда демонстрационный самолет достиг скорости 0,95 Маха, что немного не дотянуло до скорости звука.

Основатель и генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл после успешного испытания сравнил полёт самолёта с запуском Falcon 1, имея в виду первый полёт первой ракеты SpaceX в сентябре 2008 года.