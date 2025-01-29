Новые фотография позволяет предположить, что самолет может иметь подвижные законцовки крыльев.

Сейчас ходит множество слухов и домыслов о таинственном самолете-невидимке из Китая. Однако по-настоящему достоверной информации мало. Единственный факт заключается в том, что Китай работает над таким самолетом-невидимкой, который уже выполнил несколько полетов.



Об этом свидетельствуют несколько фотографий, которые регулярно появлялись с конца декабря. И вот такой самолет-невидимка был снова сфотографирован, когда он приближался к шоссе для посадки. Впервые хвост загадочного самолета можно увидеть довольно отчетливо.Есть много свидетельств того, что истребитель фактически обойдется без традиционных рулей высоты и направления в задней части. Этот элемент, по-видимому, полностью исключен для достижения эффективной маскировки и максимального снижения радиолокационной заметности.

Чтобы обеспечить маневренность самолета-невидимки, китайские инженеры, возможно, установили органы управления в подвижных частях, расположенных на концах крыльев.

Подобные законцовки крыльев уже становились предметом спекуляций в прошлом из-за утекших в сеть изображений. Законцовка (винглет) — оконечная часть конструкции крыла. На новом фото также можно увидеть движущиеся элементы на концах крыльев.

Несколько недель назад также высказывались предположения о том, что новый самолет-невидимка может иметь складные рули высоты и направления в задней части. Предполагается, что на малых скоростях самолет мог бы выдвинуть такой руль для повышения маневренности. Такую концепцию можно увидеть в анимации ниже.

Появившаяся новая фотография опровергает эту теорию. Поскольку самолет заходит на посадку и движется с существенно меньшей скоростью, в этом случае ему пришлось бы выдвинуть руль направления.

На снимке также видна выступающая конструкция в том месте, где обычно располагается кабина пилотов. Почти наверняка это кабина, что делает версию об автономном полете малозаметного самолета менее вероятной.

В задней части самолета также видны задние части двух двигателей. Это может быть конструкция двигателя, которая способствует маневренности и управляемости самолета. Однако это всего лишь версия.

На этой более ранней фотографии также видны необычные элементы на концах крыльев

Остается только ждать, приоткроет ли Китай в какой-то момент завесу тайны и позволит ли он мельком увидеть таинственный самолет. До сих пор китайские военные хранили полное молчание.