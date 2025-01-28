Компания-разработчик программного обеспечения разгневала своих пользователей моделью Copilot из-за низкой эффективности и повышения цены подписки на 30%.

Когда в мае 2024 года компания Microsoft представила функцию напоминаний Recall на основе искусственного интеллекта, она привлекла внимание, в частности, сторонников защиты данных. Возмущение было настолько сильным, что компании-разработчику программного обеспечения пришлось пересмотреть функцию и добавить возможности подписки и удаления.

Снова возникли проблемы с функцией искусственного интеллекта от Microsoft

Вряд ли компания Microsoft извлекла из той ситуации урок. После интеграции ИИ-помощника Copilot компанию раскритиковали как пользователи, так и сторонние наблюдатели.

В середине января Microsoft интегрировала в свои продукты Office помощника на основе искусственного интеллекта Copilot. Пользователи с подпиской на Microsoft 365 получили существенное повышение цен в дополнение к функциям ИИ. Как пишет zdnet.com, цены на подписку во всем мире выросли как минимум на 30 процентов.

В Microsoft объяснили рост цен дополнительными функциями ИИ. Но поскольку Copilot, мягко говоря, не особо проявил себя в последние месяцы с точки зрения производительности и полезности, реакция пользователей была в основном негативной.

На сайте zdnet.com приходят к очевидному выводу: просто никто не готов платить за функции ИИ. Особенно если это не приводит к заметному улучшению использования приложений, поставляемых вместе с ним.

И это даже не означает, что, согласно критическим инсайдерским отчетам, только часть результатов, полученных с помощью Copilot, пригодна для использования, и что конкурент, которым можно пользоваться бесплатно, обеспечивает значительно более высокую производительность. Возникает вопрос, почему люди, использующие Microsoft Word или Excel в личных целях или для простых профессиональных задач, должны постоянно нуждаться в помощнике на базе искусственного интеллекта, который работает довольно плохо и за который еще и приходится платить.

Хуже того: автоматически активируемый ИИ-помощник в настоящее время может быть деактивирован только в Word, хотя эту опцию там с трудом можно найти. В других приложениях Microsoft 365 соответствующей опции деактивации просто нет. Сообщается, что она появится не раньше февраля.

Кроме того, Microsoft допустила новые ошибки при интеграции Copilot и повышении цен. Пользователи были шокированы, когда получили известие о том, что стоимость их подписки выросла с $10,00 до $1300,00. На самом деле, Microsoft просто допустила здесь ошибку/опечатку в два знака после запятой. На самом деле речь шла о $3.

Кроме того, как сообщает Standard, новый логотип Microsoft 365 Copilot был интегрирован на страницы с таким плохим разрешением, что буквы и цифры были едва различимы на многих экранах. Во многих случаях Microsoft, похоже, также удивила пользователей новыми ценами и функциями. Сообщается, что уведомления об этом либо не приходили, либо приходили слишком поздно.

Согласно оценкам экспертов, десять процентов из 87 миллионов подписчиков могли бы легко отказаться от подписки из-за значительного повышения цен, и Microsoft все равно получала бы прибыль в размере 1,7 миллиарда долларов в год только за счет дополнительного дохода.