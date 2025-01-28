DeepSeek доступен в двух ценовых диапазонах, при этом более дорогая модель R1 возглавила рейтинг лучших чат-ботов. Новая модель R1 также превосходит все топовые модели LLM по цене.

Китайский стартап DeepSeek в настоящее время потрясает всю индустрию искусственного интеллекта своими чрезвычайно доступными и мощными моделями искусственного интеллекта. Две основные языковые модели (LLM) DeepSeek R1 и DeepSeek V3 могут конкурировать или превосходить модели OpenAI, Google, Anthropic, xAI, хотя им требуется значительно меньше ресурсов. Что особенно шокирует отрасль, так это чрезвычайно низкие цены, по которым пользователи могут воспользоваться преимуществами китайских LLM.







Такие поставщики, как OpenAI, Anthropic и Google, обычно предлагают разные версии LLM, которые различаются по цене и производительности. Например, у OpenAI есть дешевая версия GPT-4o под названием GPT-4o Mini. DeepSeek использует аналогичный подход: V3 — более дешевая модель, тогда как за R1 пользователям приходится платить значительно больше.

Цены на модели рассчитываются на основе объема данных, которые пользователи вводят в них (входные данные), и объема данных, которые получаются в итоге (выходные данные). Единицей измерения цен всегда является один миллион токенов. Пояснение: токены — это слова, наборы символов или комбинации слов и знаков препинания, которые LLM генерируют при создании текста.

Входные данные для V3 в десять раз дешевле, чем для GPT-4o Mini, и почти в двадцать раз дешевле, чем для Claude 3 Haiku от Anthropic. Цена итоговой продукции V3 составляет менее половины стоимости контента от GPT-4o Mini. Интересно, что входные данные V3 явно самые дешевые, а вот выходные — нет. В этом плане немного дешевле стоят Gemini 1.5 Flash-8B от Google, а также Nova Micro и Nova Lite от Amazon. Однако следует отметить, что DeepSeek значительно превосходит последние модели по производительности.

DeepSeek начинает предлагать действительно конкурентоспособные цены только с R1. Эта более мощная модель ИИ является самой дешевой. Ввод миллиона токенов стоит всего 14 центов. Для сравнения, для GPT-4o это стоит $2,50. Claude 3.5 Sonnet от Anthropic стоит еще дороже с точки зрения затрат. Gemini 1.5 Pro по-прежнему немного дешевле — 125 центов за миллион токенов, но стоит значительно дороже R1. Даже Nova Pro от Amazon, самая дешевая топовая модель в США, не может сравниться с китайским конкурентом.

Учитывая эти цифры, неудивительно, что DeepSeek вызвал такой шок в технологической индустрии США. OpenAI и другим компаниям будет сложно оправдать сравнительно высокие цены, особенно с учетом того, что модели DeepSeek также могут конкурировать с аналогами по производительности. На сайте Chatbot Arena R1 в настоящее время занимает первое место в рейтинге «Style Control» вместе с ChatGPT-4o и Gemini-Exp-1206.