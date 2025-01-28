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kosmos_news
В США появится аналог израильской системы противоракетной обороны «Железный купол»
Президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, в том числе о разработке американского аналога израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщает NBC News.

Президент Дональд Трамп в понедельник, 27 января (в это время в России была уже глубокая ночь), подписал указ, предписывающий строительство «противоракетного щита следующего поколения» для защиты Соединенных Штатов от современных ракет.


Это будет аналог израильского «Железного купола». «Железный купол» — израильская система ПВО малой дальности, разработанная компанией Rafael. Первоначально он был разработан для борьбы с C-RAM (артиллерийскими, ракетными и минометными снарядами), но был модернизирован и теперь способен бороться также с крылатыми ракетами и классическими воздушными целями, такими как самолеты и вертолеты. 

Система «Железный купол» успешно применяется в боевых действиях израильской армией с 2011 года. Компании Raytheon Missiles & Defense и Rafael сотрудничают в рамках проекта «Железный купол» уже более десяти лет. По заявлениям обеих компаний, система уже осуществила более 4000 перехватов в боевых условиях с точностью более 90%. 

Новая система противоракетной обороны США напоминает инициативу Рональда Рейгана «Звездные войны», которая должна была включать, среди прочего, использование лазеров для перехвата ракет в космосе. Трамп заявил, что проект Рейгана провалился из-за недостаточно продвинутых технологий, но добавил, что «теперь у США есть феноменальные технологии».

Новый щит будет называться «Железный купол», но он будет отличаться от американо-израильской системы ПВО ближнего действия с таким же названием. Система предназначена для защиты от «баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет, а также других средств воздушного нападения следующего поколения». Временные рамки создания такой системы ПРО и её отличия от нынешней многоуровневой системы защиты американского неба пока не ясны.

Напомним, два с половиной года назад армия США в сотрудничестве с Министерством обороны Израиля и Организацией по противоракетной обороне Израиля (IMDO) провела испытание ракеты армейской системы противоракетной обороны «Железный купол» (IDDS-A).

На ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико состоялся второй испытательный запуск системы ПВО США «Железный купол». Согласно заявлению Министерства обороны Израиля, это был решающий шаг на пути к оперативному внедрению первой из двух батарей армейской системы ПРО «Железный купол» (IDDS-A) в американскую систему. Напомним, что две батареи были поставлены армии США на рубеже 2020 и 2021 годов.

В августе 2021 года армия США провела первые боевые стрельбы из купленной системы противоракетной обороны «Железный купол», разработанной израильской компанией Rafael. Стрельба также проходила на полигоне Уайт-Сэндс. Испытания, как сообщается, завершились успешно. В августе 2019 года американцы заказали две батареи «Железный купол» в рамках срочной оперативной потребности в связи с программой IFPC Inc-2I, которая должна была воссоздать возможности ПВО ближнего действия и в то же время обеспечить потенциал защиты от артиллерии, ракетных и минометных обстрелов.

#сша #оружие #ракеты #система противоракетной обороны #«железный купол»
Источник: nbcnews.com
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