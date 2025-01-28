На фоне невероятного роста криптовалютного рынка генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг призывает регулирующие органы к скорейшим изменениям политики в отношении цифровых активов.

Благодаря новой администрации Трампа и чрезвычайно успешным мемкоинам недавно вступившего в должность президента США, рынок криптовалют переживает колоссальный рост. В настоящее время каждую неделю создается около миллиона новых криптовалют.







О том, что рынок наводняют новые криптовалюты пишет на платформе X Брайан Армстронг, генеральный директор криптобиржи Coinbase. Американец утверждает, что каждую неделю создается один миллион новых токенов.

Никогда еще не создавалось столько криптовалют за столь короткий промежуток времени. В последнее время криптовалюты стали доступными для широких масс прежде всего из-за политических событий. В США 20 января к власти пришел Трампа, поддерживающий криптовалюту.

За два дня до инаугурации команда Трампа выпустила две собственные мем-монеты под названием TRUMP и MELANIA, которые добились огромного успеха за очень короткий период времени. Эта стратегия сейчас вызывает массовые подражания на рынке криптовалют.

Большинство новых криптовалют не обладают какими-либо характеристиками, которые могли бы стать уникальными торговыми предложениями. Скорее, большинство проектов представляют собой токены, сгенерированные пользователями и созданные по одному шаблону.

Свойства существующего токена просто копируются, минимально корректируются, а затем публикуются повторно. Изменения в основном касаются названия, выпуска и администратора токена.

Соответственно, практическая ценность этих проектов низкая. Это бесполезные токены, с помощью которых создатели хотят заработать много денег, не прикладывая особых усилий. Покупатели не получают взамен никакой реальной ценности. В лучшем случае они могут получить прибыль от спекуляций.

По данным CoinMarketCap, сейчас существует 10,20 млн криптовалют. Из-за огромного количества новых криптовалют больше невозможно проверять каждый актив перед его размещением на торговой площадке. Поэтому Брайан Армстронг призывает к увеличению числа автоматизированных листингов, что уже является стандартом для децентрализованных криптовалютных бирж.

«Нам необходимо пересмотреть процесс листинга на Coinbase, поскольку в настоящее время создаётся около миллиона токенов в неделю и эта тенденция продолжается», — сказал Армстронг.

По его словам, «регуляторы должны понимать, что на данный момент подача заявления на получение разрешения для каждого отдельного токена совершенно невозможна».

Армстронг утверждает, что вместо того, чтобы просто допускать к торговле отдельные криптовалюты, лучше сначала выпустить все проекты, а затем уже исключить не прошедшие проверку токены.



Чтобы реализовать эту концепцию на практике, Coinbase хочет в будущем расширить интеграцию децентрализованных торговых площадок в рамках своей платформы. Армстронг утверждает, что конечным пользователям неважно знать, торгуют ли они через CEX или DEX.

Однако торговля через DEX свободна от цензуры. Меры контроля, такие как KYC, здесь обычно не применяются, но и торговля фиатными валютами невозможна.