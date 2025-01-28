В России был замечен грузовик, который выглядит как гражданское транспортное средство, но стреляет 122-мм ракетами.

Необычная система вооружения была замечена в Курской области. На первый взгляд это обычный белый фургон. На самом деле это замаскированная реактивная система залпового огня (РСЗО). Фото и видео техники были опубликованы на платформе X.



Это означает, что Россия, скорее всего, развернет еще одну систему вооружения. Кстати, похожие грузовики с ракетными установками были представлены и в Северной Корее на военном параде в 2023 году.

В грузовом отсеке имеется стойка для 12 ракет. При необходимости крыша откидывается, а рама поднимается. Затем можно запускать ракеты. Что касается Северной Кореи, то там даже продемонстрировала вариант реактивной артиллерийской установки, замаскированный под мусоровоз.



Реактивная артиллерийская установка, скорее всего, будет иметь калибр 122 мм. Это очень практично, так как это штатный боеприпас реактивной артиллерии БМ-21 «Град».

Неуправляемая стандартная ракета имеет дальность полета около 20 км. Боевая часть весит 18,4 кг и имеет осколочное действие. Имеются также ракеты с термитными кассетными боеприпасами для поджогов, а также с противопехотными и противотанковыми минами.

Более новые ракеты управляются по системам ГЛОНАСС или GPS и имеют дальность полета до 40 км. Точность должна быть около 10 метров. В настоящее время неизвестно, какие именно ракеты грузовик будет запускать.

Некоторые эксперты полагают, что Россия намеренно демонстрирует систему оружия. На фото отчетливо видна ракетная установка, хотя грузовик, судя по всему, припаркован на улице, а в кабане нет водителя.

Идея маскировки ракетной артиллерии до момента непосредственного выстрела не уникальна для Северной Кореи. В Ираке поддерживаемые Ираном силы обстреляли ракетами с автоцистерны американскую базу в Сирии.

Фото: CENTCOM Точность попадания, вероятно, была не особенно высокой. Иран также реализовал концепцию скрытого размещения ракет на кораблях. Запуск крылатой ракеты осуществляется из контейнера. На грузовом судне такой стандартный контейнер не будет замечен. Это может позволить осуществлять внезапные атаки на военные корабли или цели вблизи побережья.