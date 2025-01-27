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kosmos_news
Астрономы призывают запретить рекламу в космосе, поскольку она мешает наблюдениям
Pepsi провела тестовый запуск рекламы в космосе 6 лет назад. Теперь астрономы снова предостерегают от подобных кампаний.

Астрономы однозначно высказались против возможного размещения рекламы в космосе. Под такой рекламой понимают рекламирование различных продуктов в космическом пространстве, осуществляемое при помощи различных технических средств, чаще всего — спутников. В настоящее время конкретных планов по такому проекту нет. В своем заявлении Американское астрономическое общество (AAS) объясняет, почему это плохая идея.
Российский стартап StartRocket хотел создать неоновую вывеску в ночном небе с помощью спутников. Фото: StartRocket
Одним из важнейших моментов считается охрана ночного неба от помех. Чистое небо особенно важно для наблюдений с помощью наземных телескопов. Чем больше дополнительных источников света, тем сложнее наблюдать за объектами в течение длительного времени.

Кроме того, увеличение количества спутников неизбежно приведет к росту космического мусора. Это также увеличивает риск их столкновений и связанной с ними цепной реакции. Кроме того, спутники могут создавать высокочастотные помехи и испускать нежелательное электромагнитное излучение.

Хотя сегодня такие своего рода рекламные вывески в космосе кажутся делом далекого будущего, опасения исследователей не беспочвенны. Российский стартап StartRocket еще в 2018 году планировал разместить рекламные вывески в космосе в виде «орбитальных дисплеев» с использованием спутников CubeSat.

В 2019 году компания PepsiCo Russia (подразделение в России) рассматривала возможность продвижения напитка «Adrenaline Rush» с помощью StartRocket в космосе с использованием спутников в качестве неоновой рекламы. Как сообщал SpaceNews, инициатива не была одобрена штаб-квартирой Pepsi в США. По данным Pepsi, испытания на орбите проводились, но это было всего один раз.

После того, как в то время эта идея подверглась резкой критике, в 2020 году стартап StartRocket отказался от нее и решил заняться уборкой космического мусора. В то же время появился новый российский стартап Avant Space, сотрудничающий с StartRocket и, по-видимому, перенявший концепцию орбитального дисплея под названием «Project Neone».

Растущее число спутниковых сетей, таких как Starlink, уже вызывает беспокойство у AAS. На брифинге на 245-м заседании астрономы призвали другие страны последовать примеру США. Там, в соответствии с положением, запрещено размещать объекты в космосе в рекламных целях.


#технологии #космос #астрономия #спутники #реклама #космический мусор
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