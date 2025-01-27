Россия завоевывает новые рынки со своим экспортным продуктом — комплексом технических средств и мер СОРМ, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях. Решение уже используется во многих странах, включая Центральную Азию и Латинскую Америку.

В ряде стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), Латинской Америки (Куба, Никарагуа), а также в Беларуси инфраструктура цифрового наблюдения основана на российской системе СОРМ (Система Оперативно-Розыскных Мероприятий). Это лишь подтверждает, что российские технологии пользуются спросом.







Крупнейшие поставщики СОРМ, в частности «Цитадель», «Норси-Транс» и «Протей», активно продают свои решения и посещают технологические выставки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, что еще раз демонстрирует их амбиции по глобальному расширению.

Исследовательская группа Insikt Group (входящая в структуру Recorded Future, Inc., американской частной компании по кибербезопасности) в рамках проекта «Отслеживание развертывания российских технологий наблюдения в Центральной Азии и Латинской Америке» представила доказательства, указывающие на то, что по меньшей мере восемь российских поставщиков СОРМ экспортируют решение в ранее упомянутые страны. Более того, по меньшей мере пятнадцать телекоммуникационных компаний в этих странах считаются вероятными получателями данной технологии.

Эксперты Insikt Group в своей публикации попытались представить несколько ключевых выводов относительно российского СОРМ и его применения в мире.

Правительства стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), Латинской Америки (Куба, Никарагуа) и Беларуси закупают технологии наблюдения у российских поставщиков СОРМ, значительно расширяя свои возможности цифрового наблюдения.

Во всех этих странах уровень надзора высокий или очень высокий.

Российские компании, такие как «Протей», продвигают свои технологии в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке и представляют их на региональных выставках. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе к расширению на рынках за пределами постсоветского пространства.

Наличие в стране систем на базе СОРМ почти всегда означает, что правительство может перехватывать телекоммуникационный и интернет-трафик без ведома поставщиков услуг. Это создает значительные риски злоупотреблений и снижения прозрачности.

Москва укрепляет как свои политические позиции, так и свои разведывательные возможности в мире.

Чтобы определить, в каких странах используется СОРМ, команда Insikt Group сначала выявила российские компании, производящие оборудование и программное обеспечение, предназначенное для установки СОРМ. Затем были собраны доказательства, указывающие на закупку этих технологий конкретными странами, включая информацию о сотрудничестве с местными операторами связи и провайдерами интернет-услуг. Источники информации включали, среди прочего, данные местных СМИ, пресс-релизы и законы, регулирующие перехват сообщений.

Система СОРМ является основой цифрового наблюдения в России. Установленные решения позволяют службам безопасности и правоохранительным органам иметь прямой доступ ко всему телекоммуникационному трафику, проходящему через данную инфраструктуру.

Система СОРМ внедрялась поэтапно с начала 1990-х годов в трех вариантах (СОРМ1, СОРМ2, СОРМ3). Каждое последующее решение расширяет охват и глубину наблюдения, охватывая телефонные переговоры, интернет-трафик, социальные сети и сети Wi-Fi.

СОРМ3 позволяет, например, собирать и долгосрочно хранить метаданные в базе данных с возможностью поиска. Действующие в России правила обязывают провайдеров устанавливать такие устройства, в противном случае они рискуют потерять лицензию.

На российском рынке СОРМ доминируют несколько крупных компаний. Они предлагают аппаратное и программное обеспечение, установленное у операторов (для сбора данных), панели удаленного доступа к сервисам (для анализа и обработки), а также каналы передачи данных между ними.

По оценкам, «Цитадель» контролирует самую большую долю рынка. Значительные доли также принадлежат компаниям «Норси-Транс» и «Протей».

По данным Insikt Group, крупные поставщики СОРМ, такие как «Цитадель», «Норси-Транс» и «Протей», вероятно, продолжат предлагать технологии за рубежом, особенно в странах, имеющих тесные связи с Россией.





