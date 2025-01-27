Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Insikt Group: Во многих сранах мира используется российская система наблюдения СОРМ
Россия завоевывает новые рынки со своим экспортным продуктом — комплексом технических средств и мер СОРМ, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях. Решение уже используется во многих странах, включая Центральную Азию и Латинскую Америку.

В ряде стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), Латинской Америки (Куба, Никарагуа), а также в Беларуси инфраструктура цифрового наблюдения основана на российской системе СОРМ (Система Оперативно-Розыскных Мероприятий). Это лишь подтверждает, что российские технологии пользуются спросом.


Крупнейшие поставщики СОРМ, в частности «Цитадель», «Норси-Транс» и «Протей», активно продают свои решения и посещают технологические выставки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, что еще раз демонстрирует их амбиции по глобальному расширению.

Исследовательская группа Insikt Group (входящая в структуру Recorded Future, Inc., американской частной компании по кибербезопасности) в рамках проекта «Отслеживание развертывания российских технологий наблюдения в Центральной Азии и Латинской Америке» представила доказательства, указывающие на то, что по меньшей мере восемь российских поставщиков СОРМ экспортируют решение в ранее упомянутые страны. Более того, по меньшей мере пятнадцать телекоммуникационных компаний в этих странах считаются вероятными получателями данной технологии.

Эксперты Insikt Group в своей публикации попытались представить несколько ключевых выводов относительно российского СОРМ и его применения в мире.

  •  Правительства стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан), Латинской Америки (Куба, Никарагуа) и Беларуси закупают технологии наблюдения у российских поставщиков СОРМ, значительно расширяя свои возможности цифрового наблюдения.
  • Во всех этих странах уровень надзора высокий или очень высокий.
  •  Российские компании, такие как «Протей», продвигают свои технологии в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке и представляют их на региональных выставках. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе к расширению на рынках за пределами постсоветского пространства.
  •  Наличие в стране систем на базе СОРМ почти всегда означает, что правительство может перехватывать телекоммуникационный и интернет-трафик без ведома поставщиков услуг. Это создает значительные риски злоупотреблений и снижения прозрачности.
  •  Москва укрепляет как свои политические позиции, так и свои разведывательные возможности в мире.

Чтобы определить, в каких странах используется СОРМ, команда Insikt Group сначала выявила российские компании, производящие оборудование и программное обеспечение, предназначенное для установки СОРМ. Затем были собраны доказательства, указывающие на закупку этих технологий конкретными странами, включая информацию о сотрудничестве с местными операторами связи и провайдерами интернет-услуг. Источники информации включали, среди прочего, данные местных СМИ, пресс-релизы и законы, регулирующие перехват сообщений.

Система СОРМ является основой цифрового наблюдения в России. Установленные решения позволяют службам безопасности и правоохранительным органам иметь прямой доступ ко всему телекоммуникационному трафику, проходящему через данную инфраструктуру. 

Система СОРМ внедрялась поэтапно с начала 1990-х годов в трех вариантах (СОРМ1, СОРМ2, СОРМ3). Каждое последующее решение расширяет охват и глубину наблюдения, охватывая телефонные переговоры, интернет-трафик, социальные сети и сети Wi-Fi.

СОРМ3 позволяет, например, собирать и долгосрочно хранить метаданные в базе данных с возможностью поиска. Действующие в России правила обязывают провайдеров устанавливать такие устройства, в противном случае они рискуют потерять лицензию.

На российском рынке СОРМ доминируют несколько крупных компаний. Они предлагают аппаратное и программное обеспечение, установленное у операторов (для сбора данных), панели удаленного доступа к сервисам (для анализа и обработки), а также каналы передачи данных между ними.

По оценкам, «Цитадель» контролирует самую большую долю рынка. Значительные доли также принадлежат компаниям «Норси-Транс» и «Протей».

По данным Insikt Group, крупные поставщики СОРМ, такие как «Цитадель», «Норси-Транс» и «Протей», вероятно, продолжат предлагать технологии за рубежом, особенно в странах, имеющих тесные связи с Россией.


#россия #технологии #интернет #сорм #норси-транс #протей #цитадель
Источник: recordedfuture.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
4
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
2
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
3
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
1
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
15
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
18
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
8
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
1
Швейцарская фирма выпускает первое в мире защищенное оборудование против квантовых угроз
1
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
2
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
1
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
2
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Tecno Camon 40 Premier 5G получит перископический зум-объектив.
+

Популярные статьи

Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
27
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
3
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
+

Сейчас обсуждают

Александр
16:16
Когда экология - единственная тема где ител может быть первым. Как по мне, в портативных компах это всё ерунда. Дополнительные соединения, зажимы, защелки и другие "новшества" которые будут отваливать...
Intel разработала новые модульные стандарты для ноутбуков и мини-ПК, которые повысят их ремонтопригодность
HarryCartman
16:10
Зачем так много расписывать столь простой вопрос? Во 1х не каждый может самостоятельно собрать пк, во 2х собранные компьютеры дают гарантию на все комплектующие разом и при любом сбое можно к ним обра...
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Добрый день
15:42
Просто все они, не только Nvidia, сильно зажрались и быстро привыкли к сверхприбылям во время майнинг-бумов. Былые 20% маржинальности и 5 лет окупаемости проекта уже никого не интересует, все хотят 30...
Партнерам NVIDIA приходится продавать GeForce RTX 5000 чуть ли не в убыток
Тимур Вихарев
15:36
А ставили бы они туда android вместо бесполезной vidaa - может и первое бы заняли. Хотя им везёт - основной конкурент самсунг подыгрвает в этих специальных олимпийских играх своим webos
Hisense сообщила, что третий год подряд удерживает второе место среди производителей телевизоров
seryi-34
15:31
Ну как это зачем? Во-первых, что бы немамонты покупали оверпрайс ВК, в немалой степени платя за софт. Во-вторых, что бы они же покупали мониторы на +200 Гц, т.к. чистой производительности не хватает д...
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
Мутабор
15:27
в заголовке осталось тогда зачем, если этого нет по факту?
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
San Sanich
15:24
Он случаем не с Украины? Так же бредит.
Глава МИД Финляндии: Мы примем меры против «теневого флота» РФ и гибридных угроз
artemuss1990
15:23
Разве версии с D в конце не были урезанными версиями для Китая, с чего бы RTX 5090D иметь больше блоков чем в 5090. Мне кажется это задел на 5090TI
Аннотированная схема графического процессора NVIDIA GB202 указывает на наличие 192 SM и 24756 CUDA
ebatorуа
15:13
может это рыба-пила была
Шведские власти задержали судно «Вежен», подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море
Phoenix_m
15:13
Ничего не опоздала. В последнем абзаце были сразу даны все пояснения.
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем