Новые данные из Великобритании показывают, что электромобили служат в среднем 18 лет, и их срок эксплуатации постоянно повышается.

Британские исследователи хотели узнать, насколько долговечны электромобили по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Для этого они проанализировали 300 миллионов отчетов о тестировании транспортных средств, проводимом в Великобритании. В отчетах есть данные об обязательном техосмотре транспортного средства в этой стране.







В отчетах техосмотра зафиксированы возраст, состояние и пробег транспортных средств, передвигавшихся по дорогам Великобритании в период с 2005 по 2022 год. Всего в оценку были включены данные по 29,8 млн транспортных средств.

Анализ показывает, что электромобили служат в среднем 18,4 года. Таким образом они превосходят дизельные автомобили, которые служат только 16,8 года. При этом бензиновые автомобили служат около 18,7 лет.

типичный электромобиль может в среднем проехать за годы эксплуатации 200 000 километров; больше, чем бензиновый автомобиль (187 000 километров). Однако дизельный автомобиль может проехать еще больше — 257 000 км.

Британское исследование показывает, что электромобилям больше не уступают в долговечности автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Долгое время одним из аргументов против электромобилей было то, что они быстрее выходят из строя и служат меньше, чем авто с двигателем внутреннего сгорания.

«Первые электромобили были не так уж хороши и не очень надежны. Но, по моему мнению, главное то, что технологии развиваются очень быстро», — рассказал изданию New Scientist руководитель исследования Роберт Эллиотт.

«Мы не активисты-экологи. Мы просто хотим предоставить факты. Электромобили и аккумуляторы служат дольше. Технология совершенствуется, и с момента проведения этого исследования она может стать еще лучше», — говорит он.

К сожалению, в проанализированных отчетах не указано, какие расходы на техническое обслуживание понесли владельцы своих автомобилей. Однако другое британское исследование показало, что электромобили в обслуживании несколько дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

А немецкое исследование ранее показало, что стоимость ремонта электромобилей примерно на 10 процентов выше, чем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такой результат показал опрос 1000 автовладельцев, проведенный компанией DEKRA в июне 2024 года совместно с институтом маркетинговых исследований Ipsos.