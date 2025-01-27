Однако в Министерстве обороны Германии считают, что сделка далека от завершения.

В 2010 году европейская программа по транспортным самолетам A400M, которая тогда находилась на грани закрытия, была возобновлена благодаря соглашению, достигнутому между Airbus и семью странами-заказчиками (Францией, Великобританией, Германией, Испанией, Бельгией, Люксембургом и Турцией), которые согласились предоставить финансовую поддержку в размере 3,5 млрд евро. Часть этих денег была предоставлена в виде возвратных авансов, и Airbus обязалась поставить новый самолет этим странам.







В то время Airbus рассчитывала, что в ближайшие годы сможет продать от 400 до 500 самолетов A400M, но некоторые эксперты посчитали эту цифру слишком оптимистичной. Действительно, пятнадцать лет спустя было получено всего два контракта: один с Казахстаном, другой с Индонезией.

Некоторые страны-покупатели рассматривают возможность сокращения своих заказов. Это касается Испании и Франции, где Воздушно-космические силы должны иметь по меньшей мере тридцать пять самолетов A400M к 2035 году. Только одна Франция планировала приобрести пятьдесят экземпляров.

Однако A400M с трудом находит покупателей в Европе: в последнее время несколько стран, стремящихся модернизировать свои возможности военной авиации, такие как Нидерланды и Швеция, отдали предпочтение C-390 Millenium от бразильской Embraer в качестве замены своим C-130H Hercules.

В последние месяцы высказывались предположения, что Польша могла бы тоже заменить старый самолет C-130E/H, приобретенный у США. Однако, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, сделка далека от завершения. Он сказал об этом во время визита 24 января на завод Airbus в Бремене, где производятся фюзеляжи самолетов A400M .

Герд Вебер, директор программы A400M, сказал, что Германия «выполнила все свои обязательства перед Airbus и станет крупнейшим эксплуатантом A400M, имея в своем распоряжении пятьдесят три самолета». Однако экспортных заказов в краткосрочной перспективе недостаточно, чтобы компенсировать сокращение закупок со стороны Испании и Франции, пояснил Вебер.

«Именно поэтому ситуация абсолютно критическая и еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить поставки самолетов в ближайшие годы», — подытожил директор программы A400M.

При этом немецкий министр заверил, что будет сделано все возможное, «чтобы облегчить экспорт такого самолета, как А400М». И добавил, что «есть очень конкретный интерес со стороны Польши, в частности, над этим страны работают вместе». Польские ВВС могут заказать десять экземпляров.

По данным специализированного сайта Hartpunkt, ссылающегося на «обозревателей», «крайне сомнительно, что Испания и Франция смогут сохранить ту же долю добавленной стоимости в производстве A400M, несмотря на запланированное сокращение их заказов», поскольку «это противоречит действующей европейской практике, согласно которой добавленная стоимость распределяется между странами-партнерами оборонного проекта пропорционально объему заказов». Немецкие профсоюзы также считают, что завод в Севилье, где собираются самолеты A400M, следует перенести в Бремен.