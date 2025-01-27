Рационализация контрактов путем их объединения в один — подход, принятый Министерством обороны Великобритании в отношении ядерных реакторов для нынешних и будущих подводных лодок Королевского флота.

24 января британское Министерство обороны объявило, что заключит контракт стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов ($11,2 млрд) с компанией Rolls-Royce Submarines Ltd на проектирование, производство и поддержку ядерных реакторов на британских подводных лодках, как находящихся в эксплуатации, так и находящихся в стадии строительства и разработки.







Контракт под названием «Unity» рассчитан на восемь лет. Rolls-Royce Submarines Ltd сохранит 4000 рабочих мест и создаст еще 1000 в Великобритании. Более того, Минобороны настаивает, что проект усилит «устойчивость и возможности всей цепочки поставок».





«Помимо поддержки тысяч рабочих мест в Великобритании, эта сделка также оптимизирует предыдущие контракты , что обеспечит налогоплательщикам более высокую отдачу за вложенные деньги, сэкономив более 400 миллионов фунтов стерлингов за восемь лет действия контракта», — утверждает Минобороны.

Напомним, что британское ядерное сдерживание базируется исключительно на четырех атомных подводных лодках с баллистическими ракетами типа «Вэнгард». Кроме того, в составе Королевского флота имеется шесть атомных ударных подводных лодок, относящихся к типу «Астьют» (англ. Astute). Седьмая, HMS Agincourt, будет принята на вооружение в 2026 году.

По словам компании Rolls-Royce Submarines Ltd, этот контракт также включает в себя постоянную поддержку строительства и ввода в эксплуатацию кораблей класса «Дредноут» и начало выполнения контрактов на разработку судов в рамках программы «АУКУС».

Генеральный директор компании Стив Карлье объяснил, что этот «долгосрочный контракт» позволит «инвестировать в навыки, оборудование и возможности, необходимые для того, чтобы играть ключевую роль в защите британских интересов внутри страны и за рубежом».

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал контракт Unity «наглядной демонстрацией приверженности Великобритании ядерному сдерживанию», которое является «высшей страховкой в мире, который становится все более ядерным».

Пока неизвестно, повлияет ли этот контракт на сроки введения в эксплуатацию атомных подводных лодок Королевского флота. В августе прошлого года ни одна из них не смогла выйти в море.

Продолжительность миссий субмарин имеет тенденцию со временем увеличиваться, в частности из-за трудностей в их обслуживании. Таким образом, лодка HMS Vanguard смогла возобновить свой эксплуатационный цикл только в июле 2022 года, по окончании семилетнего периодического простоя для технического обслуживания и ремонта.





