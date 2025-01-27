Реклама в роликах на YouTube теперь иногда длится дольше самого видео. Возможно, таким образом Google борется против используемых блокировщиков рекламы.

Реклама на YouTube становится все более частой и навязчивой, если только нет подписки YouTube Premium, которая позволяет смотреть видеоролики на платформе без рекламных объявлений. Однако в последние дни некоторые пользователи еще больше удивились, когда при просмотре видео на платформе YouTube внезапно показывали рекламу, которая длилась целый час, и они тщетно искали кнопку «пропустить», как сообщает Android Authority.

Несколько пользователей сообщили о проблеме на форуме Reddit, включая пользователя Lin1ex, который написал, что YouTube показывал ему чрезвычайно длинные рекламные ролики, которые длились 58 минут.

Другие пользователи показали похожие скриншоты почти часовой надоедливой рекламы. В некоторых случаях реклама даже длилась дольше самого видео.

По данным Android Authority, проблема может быть связана с активными блокировщиками рекламы. Поэтому вполне возможно, что Google распознает их и намеренно показывает таким пользователям очень длинные, непропускаемые рекламные объявления.

После публикации статьи YouTube прокомментировал ситуацию ресурсу Android Authority. Якобы это «инструмент в арсенале Google», который компания может использовать, чтобы наказать кого-то за нарушение его условий обслуживания. Google также заявила, что теперь она прилагает больше усилий для отслеживания пользователей блокировщиков рекламы.

В компании Google добавили, что планируется усилить меры по наказанию пользователей, использующих блокировщики рекламы. Поговаривают даже о полной блокировке доступа для пользователей, которые продолжают использовать такие инструменты.