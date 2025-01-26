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kosmos_news
ВМС Германии оснастят подводные лодки средствами ПВО
ВМС Германии намерены оснастить свои шесть будущих подводных лодок U212CD средствами противовоздушной обороны.

В 2010-х годах компания Naval Group (в то время DCNS) представила зенитную систему A3SM, которая на основе тройной пусковой установки для ракет MISTRAL могла быть интегрирована в конструкцию подводной лодки.


Такая система ПВО может быть эффективной для подводных лодок, действующих на относительно мелководье или вблизи прибрежных зон. То есть в местах, где подлодке сложно маневрировать, чтобы уйти от преследования вертолета с ракетным комплексом ПКР или морского патрульного самолета. 

Теперь ВМС Германии намерены оснастить свои шесть будущих подводных лодок U212CD средствами противовоздушной обороны. С этой целью Бундестаг одобрил разработку ракеты IDAS (Интерактивная система обороны и нападения для подводных лодок).

Хотя этот проект исследовался ещё с 2000-х годов, теперь он может быть реализован. 23 января компания ThyssenKrupp Marine Systems сообщила, что Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера (BAAINBw) уведомило о контракте на «разработку и квалификацию системы управляемых ракет для активной самонаводки для защиты подводных лодок». Бюджет проекта не уточняется.

Помимо TKMS, в этой программе также участвует Diehl Defense, а система IDAS будет базироваться на ракете класса «воздух-воздух» IRIS-T. Этот боеприпас, оснащенный инфракрасной системой самонаведения, запускается с подлодки, находящейся в подводном положении, с помощью одного из ее торпедных аппаратов. Оператор может управлять ракетой, направляя её на цель, с помощью оптоволоконного канала передачи данных.

«Ракетный двигатель запускается после того, как ракета покидает ствол пусковой установки и достигает безопасного расстояния от подводной лодки. Благодаря своей системе самонаведения IIR она направляется к цели и уничтожает ее», — поясняет TKMS.

Сообщается, что эта уникальная технология будет доступна клиентам ThyssenKrupp Marine Systems и Diehl Defence. 

#военная техника #ракеты #беспилотники #пво #флот #подводные лодки #вертолеты #вмс германии
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