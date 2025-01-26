Китайские исследователи разработали новый тип подводного радара, который может обнаруживать и отслеживать самолеты.

Китайские исследователи разработали новый тип датчика для субмарин, способного обнаруживать самолеты на расстоянии до 20 километров. Прототип для первых испытаний размещён на морском дне и может оттуда обнаруживать и отслеживать самолеты.

Самолет А-10 над подводной лодкой. Фото: ВМС США

По данным отчета South China Morning Post, испытания показали, что новый радар, состоящий из специально разработанной акустической сенсорной решетки, может обнаруживать и отслеживать самолеты на высоте до 5000 метров. Подводные лодки, оснащенные этим новым радаром, смогут действовать на глубине до 1000 метров.

Современные самолеты ПВО часто оснащены датчиками, которые позволяют им отслеживать подводные лодки под водой, а затем атаковать их торпедами или глубинными бомбами. Однако с новой радиолокационной системой подводные лодки могли бы изменить ход событий и сами атаковать самолеты, как только определят их приблизительные координаты — например, выпустив по ним ракеты.

До сих пор разработка акустических датчиков, способных точно обнаруживать и оценивать звуковые волны под водой, считалась практически невозможной. Звук в воде часто сильно искажается; лишь небольшая часть звуковых волн фактически проникает сквозь воду и не отражается от поверхности обратно в атмосферу.

По данным South China Morning Post, китайские исследователи решили эту проблему, используя ранее упущенное из виду свойство звуковых волн под водой.

После долгой работы с неточными сигналами исследователям наконец удалось решить проблему с помощью некоторых усовершенствований: в одном из испытаний радар смог обнаружить приближающиеся к нему самолеты с расстояния 17 километров. Система смогла определить местоположение самолета за несколько секунд с точностью менее одного километра.

В настоящее время китайцы смогут обнаруживать самолеты, летящие на малых высотах, только если новый радар будет использоваться на мелководье. По словам китайских исследователей, пока невозможно использовать его в более глубоких водах или для обнаружения самолетов, летящих на больших высотах.

Довольно ограниченный радиус действия радара и невозможность обнаружения самолетов непосредственно над датчиком являются одними из самых слабых сторон этой технологии. По этой причине исследователи работают над решением этих проблем.

Результаты исследований были опубликованы в китайском журнале Acta Acustica. Однако невозможно точно сказать, насколько далеко продвинулась разработка, поскольку проект радара держался в строжайшей тайне до публикации исследования.