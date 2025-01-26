Несмотря на значительные трудности, с которыми сталкивается китайская компания Bytedance, только в этом году в искусственный интеллект планируется инвестировать сумму, эквивалентную примерно $20,6 млрд.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, Bytedance не испытывает беспокойства из-за последних событий вокруг TikTok. В текущем году компания планирует инвестировать более $10 млрд в инфраструктуру, связанную с ИИ, такую как центры обработки данных и сетевое оборудование, из общего запланированного объема инвестиций более $20 млрд.

Несмотря на трудности, связанные с TikTok, Bytedance вкладывает значительные средства в будущие технологии искусственного интеллекта. Фото: Mercurious

По данным источников, большая часть этих денег пойдет производителям чипов Huawei, Cambricon и Nvidia, пишет Reuters. Между тем Bytedance официально не подтвердила эту информацию, а производители чипов хранят молчание.

Планируемые инвестиции направлены на укрепление лидирующих позиций Bytedance в сфере искусственного интеллекта на внутреннем рынке Китая. Компания начала наверстывать упущенное в 2024 году и теперь имеет более 15 автономных приложений ИИ, обойдя таких конкурентов, как Baidu и Tencent. Самым популярным приложением ИИ от материнской компании TikTok, вероятно, является чат-бот Doubao.

Однако Bytedance хочет присутствовать не только на внутреннем рынке. Китайская технологическая компания также хочет расширить свои предложения в области ИИ за рубежом. Что именно это будет означать, пока не совсем ясно, учитывая, что Bytedance находится под давлением из-за неопределенного будущего TikTok в США.

Помимо Reuters, о планируемых инвестициях в ИИ со стороны владельца TikTok сообщила и газета Financial Times. По информации издания, Bytedance планирует инвестировать $12 млрд в инфраструктуру ИИ.





