Компания Grupa Przemysłowa Baltic (GPB) из Польши завершила строительство двух морских станций для Baltic Power — это самый современный проект морской ветряной электростанции на Балтийском море.

В морской ветроэнергетике важную роль играют электростанции — именно там электроэнергия, вырабатываемая ветряными турбинами, преобразуется и передается на сушу. Вес каждой из двух конструкций станции, построенных компанией Grupa Przemysłowa Baltic (GPB) для проекта Baltic Power, составляет около 1,3 тыс. тонн, ее размеры — 20 х 40 х 40 метров, то есть размер многоэтажного здания. Работы длились почти 2 года, и на пике в них было задействовано более 400 специалистов.

Фото: GPB

Baltic Power — совместное предприятие Orlen и Northland Power и единственный проект морской ветроэнергетики в Польше, достигший стадии строительства. В конечном итоге мощности удовлетворят примерно 3 процента текущего внутреннего спроса на энергию.

В рамках проекта на площади около 130 км² будет установлено 76 современных ветряных турбин, каждая мощностью 15 МВт и высотой более 250 м. Важным элементом комплекса Baltic Power станут две морские электростанции, в строительстве которых принимали участие компании, входящие в GPB.

В 2025 году основная часть работ на строительной площадке Baltic Power переместится в море. В районе Хочево, примерно в 23 км от побережья, идут последние приготовления к началу установки фундаментов для ветряных турбин и морских электростанций.

Кстати, это первая в Польше морская ветряная электростанция (с севера страна омывается Балтийским морем). Несмотря на то, что речь идет об отрасли, которая делает первые шаги, в проекте приняли участие ведущие польские компании, в том числе в качестве генеральных подрядчиков и ключевых субподрядчиков.

Были построены не только конструкции морских станций, но и протянута часть кабелей и возведены элементы фундамента. Этот проект считается успехом для Baltic Industrial Group и всех сотрудников, которые принимали участие в работе на протяжении последних двух лет.



