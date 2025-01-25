Retro Biosciences привлекает один миллиард долларов. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман — один из самых ярых сторонников биотехнологического стартапа, который исследует способы продления человеческой жизни.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, расширяет свое участие в биотехнологическом стартапе Retro Biosciences, цель которого — увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Сообщается, что Альтман инвестировал в компанию 180 миллионов долларов еще в 2021 году. На своем публичном запуске в апреле 2022 года стартап объявил, что вся сумма первого раунда финансирования прошлого года поступила от Альтмана. Как сообщает портал Techcrunch, пионер в области искусственного интеллекта снова инвестировал в стартап, что позволило Retro Biosciences закрыть раунд финансирования серии А на общую сумму один миллиард долларов.

Миллиардеры из сферы технологий инвестируют в проекты по продлению жизни. Фото: Metamorwork

Компанию Retro Biosciences основал в 2020 году Джо Беттс-Лакруа, известный американский ученый и предприниматель, специализирующийся на переосмыслении приоритетов медицинских исследований. Цель компании — продлить продолжительность жизни людей на десятилетие. Группа ученых фокусируется на клеточных механизмах старения с целью разработки методов лечения, которые могут предотвратить и даже обратить вспять возрастные заболевания. По данным Financial Times, компания Betts-LaCroix планирует разработать препарат, замедляющий процесс старения, уже в 2020-х годах.

Недавно также было объявлено, что Retro Biosciences сотрудничает с OpenAI с целью создания модели ИИ для разработки новых белков. Целью сотрудничества является преобразование нормальных клеток в стволовые клетки. Этот проект является первой моделью, разработанной OpenAI, которая специализируется на биологических данных. Партнерство Retro Biosciences и OpenAI началось около года назад и направлено на разработку перспективных подходов к лечению таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Идея продления человеческой жизни увлекала человечество с незапамятных времен. Однако в Кремниевой долине это не просто мечты: здесь технологические миллиардеры вкладывают большие суммы в научные проекты по исследованию долголетия. Питер Тиль, один из самых известных инвесторов, вложил несколько миллионов долларов в более чем дюжину компаний, работающих над методами продления жизни. Помимо Retro Biosciences, к пионерам в этой области относятся Altos Labs, основанная Джеффом Безосом в 2022 году с капиталом в три миллиарда долларов, и Unity Biotechnology, поддерживаемая как Безосом, так и Тилем.

Цель этих проектов выходит за рамки простого продления жизни. Речь также идет об улучшении качества жизни в пожилом возрасте и более эффективном лечении возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. По данным Retro Biosciences, около 90 процентов расходов на здравоохранение в США направляется на лечение заболеваний, связанных со старением.

Профилактические подходы, подобные тем, которые используют упомянутые выше биотехнологические стартапы, могут не только сократить расходы на здравоохранение, но и кардинально изменить сам процесс старения.