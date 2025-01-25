В предыдущих тестах показатель скорости всегда был немного ниже. Возвращение коммерческих сверхзвуковых полетов не за горами.

28 января «преемник Concorde» самолёт XB-1 американской компании Boom Supersonic впервые преодолеет скорость звука. Как обычно бывает в подобных испытаниях, дата начала испытаний зависит от погоды.

Достижение сверхзвуковой скорости станет важной вехой для авиации. Фото: Boom Supersonic

Следом за XB-1 во время испытательного полета отправиться T-38. Это был первый учебно-тренировочный самолет ВВС США, способный развивать сверхзвуковую скорость. В период с 1961 по 1972 год было выпущено более 1000 единиц, многие из которых до сих пор находятся в эксплуатации.

Целью испытания является достижение скорости 1 Маха, т.е. примерно 1235 км/ч. В предыдущих испытательных полетах самолет уже достиг скорости 0,95 Маха. Даже при такой скорости могут возникать «трансзвуковые течения». Это означает, что некоторые части самолета подвергаются воздействию воздушных потоков.

Пилот Тристан Бранденбург станет первым человеком, который преодолеет звуковой барьер на новом сверхзвуковом самолете. Однако ему не разрешено летать слишком далеко — в настоящее время самолету разрешено летать только в двух воздушных пространствах. Оба расположены над пустыней Мохаве в американском штате Калифорния.

Майк Баннистер, бывший пилот «Конкорда» (Concorde) авиакомпании British Airways, будет присутствовать на земле во время испытаний. Баннистер может похвастаться более чем 7000 часами полетов на «Конкорде».

«Даже если вы летали на сверхзвуковом самолете сотни раз, каждый раз это волнительно», — сказал он британской газете «The Sun».

До сих пор на сверхзвуковых скоростях летали только пилоты военных реактивных самолетов и пассажиры «Конкорда». Такие компании, как Sonic Boom, хотят изменить ситуацию в авиации. XB-1 является предшественником Overture, нового самолета для сверхзвуковых пассажирских рейсов от Boom Supersonic.

Из-за громкого хлопка, который раздается при преодолении звукового барьера, этот самолет спроектирован так, чтобы летать над сушей на меньшей скорости. При скорости 0,94 Маха самолет все равно должен быть примерно на 20 процентов быстрее обычного пассажирского самолета.

Этот пассажирский самолет будет вмещать до 80 пассажиров и летать на высоте 21,7 км. Ожидается, что скорость полета составит 1,7 Маха (2100 км/ч), если самолет не будет пролетать над сушей. Для сравнения: сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» летел со скоростью 2,02 Маха на высоте 18 км.







