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kosmos_news
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
После многих лет паузы и неопределенности строительство башни JEC планируется завершить в 2028 году, и ее высота превысит 1000 метров.

Самое высокое здание из когда-либо построенных должно было быть возведено в Саудовской Аравии еще несколько лет назад. Однако в 2018 году строительные работы были остановлены, и долгое время о них ничего не было слышно. В октябре 2024 года было объявлено, что строительство башни Джидда (Jeddah Tower) высотой не менее 1000 метров (сокращенно башня JEC) будет продолжено.


Некоторые критики проекта не верили, что это действительно произойдет. Но теперь на платформе X было объявлено о начале нового этапа строительства башни.


«Jeddah Tower станет маяком инноваций и катализатором роста», — говорит инженер и глава компании Kingdom Holding Company, которая отвечает за строительство.

Строительство займет 42 месяца и должно быть завершено в 2028 году. Стоимость небоскреба составит 1,9 миллиарда долларов, его проектируют американские архитекторы Эдриан Смит и Гордон Гилл. В готовом виде башня JEC будет иметь треугольный профиль и будет как бы пронзать небо, словно игла.

Фундамент поддерживается 270 буронабивными сваями, уходящими в землю на глубину до 105 метров.
В небоскребе будет 59 лифтов. Никто не поднимется с первого этажа на последний, поскольку это технически невозможно. Таким образом, будет три вестибюля, где можно будет пересесть на другие лифты.

Количество этажей пока неизвестно. В более раннем интервью один из архитекторов сказал, что здание будет примерно на 50 этажей выше самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа. Поэтому предполагается, что башня JEC может иметь чуть более 200 этажей.

Это будет не только самое высокое здание, когда-либо построенное, но и самая высокая смотровая площадка в мире (измеренная от уровня земли, а не от уровня моря). В здании разместятся как минимум один роскошный отель, множество офисных помещений, а также апартаменты.
Так будет выглядеть Джидда Экономик Сити. Фото: Jeddah Economic Company
Башню планируется построить в новом районе Джидды в Саудовской Аравии — Джидда Экономик Сити (Jeddah Economic City). Общая площадь нового района составит 5,3 квадратных километра.

Ожидается, что башня Джидда будет как минимум на 180 метров выше самого высокого на данный момент здания в мире — Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 828 метров, то есть высота JEC будет 1008 метра. Однако целевая высота пока не объявлена. Таким образом, к моменту открытия башня JEC может стать еще выше.

Первоначально планировалось, что строительство башни JEC будет завершено в конце 2016 года. Когда строительство наконец началось 1 апреля 2013 года, оно уже отставало от графика на несколько лет. В конце 2017 года владелец Kingdom Holding Company, которой принадлежит 33 процента небоскреба, и председатель Saudi Binladen Group, которой принадлежит 17 процентов и которая также является основным подрядчиком строительства, были арестованы по обвинению в коррупции.

Строительные работы все равно продолжались — какое-то время. Однако в январе 2018 года они застопорились. В феврале 2018 года все еще ожидалось, что проект будет завершен в 2020 году. Лишь в сентябре 2023 года были предприняты какие-либо шаги по продолжению проекта, и вот теперь, почти полтора года спустя, он, похоже, действительно реализуется.

#технологии #саудовская аравия #небоскреб #jeddah tower
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