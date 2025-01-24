Сделка на 700 миллионов долларов может быть подписана уже через пару месяцев.

Вьетнам близок к приобретению противокорабельных крылатых ракет «БраМос» (BrahMos) у Индии, что станет вторым успешным экспортом этого оружия. Ожидается, что стоимость потенциального контракта составит 700 миллионов долларов.

Противокорабельная система «БраМос». Фото: Правительство Индии

В декабре появились первые новости о попытках заинтересовать Вьетнам индийскими противокорабельными ракетами BrahMos. Также Вьетнам интересовался российской противокорабельной системой «Рубеж-МЭ» с ракетами Х-35УЭ.

На рубеже прошлого и текущего года в индийских СМИ появились сообщения о том, что переговоры о продаже «БраМос» Вьетнаму уже находятся на продвинутой стадии. Стоимость потенциального контракта оценивается в 700 миллионов долларов.

По данным СМИ, подписание контракта ожидается в ближайшие месяцы. Приобретение Вьетнамом ракет BrahMos увеличит его возможности по борьбе с надводными и наземными целями на расстоянии почти 300 км. В настоящее время для поражения кораблей с суши используются российские комплексы «Бастион-П» (с ракетами П-800 «Оникс»), советско-вьетнамские комплексы для ракет П-5, а также отечественные ракеты VCM-01. Все это дополняется ракетами, запускаемых с кораблей (Х-35 «Уран», П-5 «Термит» и 3М-14/54 «Клуб-С»).

Для Индии контракт с Вьетнамом был бы успешным по нескольким причинам. Первая из них — поиск второго заказчика для своей противокорабельной системы (с возможностью поражения наземных целей) после того, как ее заказали Филиппины. Во-вторых, необходимо еще больше подчеркнуть присутствие местной оружейной промышленности в регионе, которая намерена стать все более заметной благодаря новым разработкам. Еще одна причина — опередить Россию, отобрав у неё контракт. И последнее — открыть путь к возможной продаже версии «БраМос», адаптированной для запуска с многоцелевого самолета Су-30МК2.

Противокорабельная система «БраМос». Фото: Правительство Индии

«БраМос» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета средней дальности, разработанная индийско-российской компанией BrahMos Aerospace в 2005 году. Ракета оснащена активной радиолокационной системой наведения, дополненной спутниковой системой. В зависимости от носителя данная ракета способна поражать цели на расстоянии 650–800 км, однако в случае экспортного варианта этот показатель составляет всего 290 км.

Масса боевой части составит 200 кг. Двигательная установка состоит из первой ступени ускорителя, работающей на твердом топливе, и второй ступени реактивного двигателя, работающей на жидком топливе. «БраМос» может быть интегрирована со многими типами платформ, включая морские и воздушные.

Помимо индийской армии, заказ был сделан для нужд филиппинской армии, которая закупила три батареи этой ракетной системы. Также разрабатывается гиперзвуковая версия ракеты «БраМос-2» со скоростью 7–8 Махов для повышения возможностей быстрого нанесения ударов с воздуха.