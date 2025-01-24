В США отказываются от государственного контроля разработок в сфере искусственного интеллекта.

Дональд Трамп меняет подход США к регулированию искусственного интеллекта. По его мнению, администрация Джо Байдена проводила «вредную политику», которая препятствовала развитию этой технологии. Теперь американские компании могут полноценно заняться разработками в этой сфере. Новый президент уже подписал соответствующее постановление.

Президент США Дональд Трамп подписывает указы. Фото: Белый дом (@WhiteHouse)

В последние годы лозунги «Сделаем Америку снова великой» и «Америка прежде всего» ассоциировались с президентской кампанией Дональда Трампа. Республиканец обещал и продолжает обещать проводить политику, которая сделает Соединенные Штаты мировой державой. По его мнению, Соединенные Штаты должны доминировать во многих стратегических областях и задавать тон для продолжающейся революции, например, в технологической отрасли.

Именно поэтому с первых дней своего второго срока на посту главы государства Трамп вносит существенные изменения, отказываясь от политики, которой придерживался его предшественник. Решения нового президента призваны помочь американским технологическим компаниям развивать бизнес и работать над инновациями. Особое внимание республиканец уделяет искусственному интеллекту. Это область, в которой Соединенные Штаты также стремятся доминировать.

Чтобы это произошло, необходимо внести изменения в законодательство. По данным Белого дома, в четверг, 23 января, Дональд Трамп подписал указ, который отменяет «вредную политику» администрации Байдена.

По словам нового президента, действия его предшественника препятствовали развитию инноваций в области искусственного интеллекта, налагая «обременительный и ненужный государственный контроль» на развитие этой новаторской технологии. Это касается, например, требований, предъявляемых к компаниям, работающим в сфере ИИ, которые ограничивали их возможности. Теперь ситуация изменится.

Одним из обещаний Трампа было раскрытие потенциала отечественной промышленности. Как видно, республиканцы быстро приступили к реализации планов Трампа.

Подписанный указ призывает министерства и ведомства изменить или отменить все постановления и действия, предпринятые в соответствии с указами, изданными администрацией Байдена.

Соединенные Штаты должны действовать решительно, чтобы сохранить лидерство в области ИИ и укрепить экономическую и национальную безопасность.

Белый дом

Также сообщается, что политика Трампа демонстрирует приверженность сохранению и укреплению доминирования США, что приведет к процветанию американцев и безопасности страны. Развитие американского ИИ должно быть свободно от идеологических предрассудков.

Белый дом работает над устранением барьеров и подчеркивает, что лидерство в области искусственного интеллекта является одним из приоритетов Дональда Трампа.