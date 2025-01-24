Немецкая ракета RFA ONE уже готова к первому полёту. В Европе появится не только легкая пусковая система, но и стартовая площадка для осуществления вертикальных орбитальных запусков.

Управление гражданской авиации Великобритании выдало разрешение на запуск немецкой ракеты RFA ONE с британского космодрома Саксаворд на Шетландских островах у побережья Шотландии. Теперь к остальным европейским космодромам, с которых осуществляются вертикальные запуски, добавилась стартовая площадка в Великобритании.

Фото: Rocket Factory Augsburg Информация о полученном согласии была опубликована немецкой компанией Rocket Factory Augsburg (RFA) в январе 2025 года. Решение допускает до 10 запусков в год и не более 2 в месяц.

Административный процесс выдачи данного типа документа крайне сложен из-за анализа общественной безопасности и воздействия на окружающую среду. В августе 2024 года на британском ракетном заводе SaxaVord в Аугсбурге были проведены статические испытания нижней ступени ракеты, которые закончились взрывом и пожаром.

«Это вызвало аномалию, которая привела к потере корабля. В результате никто не пострадал. Место запуска спасено и защищено, ситуация находится под контролем, и непосредственная угроза минимизирована», — говорится в заявлении компании, опубликованном после испытаний.

Анализ немецкой компании показывает, что причиной аномалии стало возгорание кислорода в турбонасосе одного из двигателей. RFA использует двигатели Helix, работающие на смеси RF-1 и жидкого кислорода с циклом ступенчатого сгорания с газом, богатым окислителем. Это решение обеспечивает большую производительность, но оно более опасно, чем использование богатого топливом газа, и требует использования более прочных конструкционных материалов.

RFA ONE — трехступенчатая стартовая система высотой 30 м и диаметром 2 м. Первая ступень включает в себя 9 двигателей Helix. Вторая ступень ракеты приводится в действие единым блоком, приспособленным для работы в условиях космического вакуума.

Третьей ступенью считается транспортный сегмент Redshift, который выводит полезную нагрузку на целевую орбиту с возможностью продолжения миссии, например, путем выполнения операций по обслуживанию, изменения высоты или наклонения орбиты. По данным производителя, RFA ONE сможет выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту (ССО) и 150 кг на геостационарную орбиту (ГСО).

Решение Британского управления гражданской авиации и запланированный старт ракеты RFA ONE в 2025 году являются важным шагом в развитии космической отрасли на Старом континенте. Европа будет иметь не только легкую пусковую систему, но и стартовую площадку, приспособленную для осуществления вертикальных орбитальных запусков.

«Эта лицензия является результатом большой и упорной работы по внедрению соответствующих мер безопасности и защиты окружающей среды перед запуском. Благодаря эффективному лицензированию и регулированию мы позволяем развивающемуся космическому сектору достичь новых рубежей», — заявил Роб Биштон, генеральный директор Управления гражданской авиации Великобритании.

Стоит добавить, что вертикальные старты осуществляются также в Швеции (Эсрейндж) и Норвегии (Аннёйа). Ранее горизонтальный запуск был осуществлен в Великобритании компанией Virgin Orbit. В январе 2023 года Boeing 747 вылетел из космодрома Корнуолл на юго-западе Англии. Ракета LauncherOne должна была вывести полезную нагрузку на орбиту после отделения от самолета, но этого не произошло, и все спутники были потеряны.