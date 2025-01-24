По словам, Рютте, Украина по-прежнему ближе к Европе, чем к Соединенным Штатам, поэтому именно Старому свету придётся раскошелиться.

Вернувшись в Овальный кабинет, президент США Дональд Трамп предупредил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной, у него не останется иного выбора, кроме как ввести дополнительные санкции на все, что она «продает в Соединенных Штатах и других странах».



Кроме того, глава Белого дома дал 100 дней бывшему генералу Киту Келлоггу, своему спецпредставителю по Украине и России, на поиски решения геополитической напряжённости.

В меморандуме, опубликованном в апреле, Келлогг рекомендовал, чтобы любая будущая американская военная помощь Украине была обусловлена мирными переговорами с Россией. Однако планы Трампа неизвестны. После своей инаугурации он не уточнил, намерен ли сохранить эту поддержку (которую он критиковал во время своей кампании) или положить ей конец.

В любом случае, после избрания Трампа европейские лидеры — по крайней мере, большинство из них — пребывают в неопределенности.

Так, 20 января, столкнувшись с перспективой повышения таможенных пошлин Соединенными Штатами, вице-президент Европейской комиссии, отвечающий за промышленную стратегию, Стефан Сежурне заявил, что хотел бы предложить Трампу инвестировать больше в оборону в обмен на обещание не развязывать торговую войну.

«Сделка с Соединенными Штатами — это согласие на отказ от европейской обороны и на создание гарантий европейской безопасности в дополнение к НАТО, но мы не можем сделать этого, когда идёт торговая война. И национальные бюджеты не в состоянии повсеместно увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП», — заявил он в эфире France Inter.

«Мы не собираемся обменивать нашу военную безопасность на гамбургеры и немецкие автомобили», — парировал два дня спустя министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Он добавил, что Стефан Сежурне прав, когда говорит, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать торговой войны. Франция не согласна, что возможен «компромисс между обороной и коммерческим аспектом».



Хотя военная поддержка Киева со стороны США на данный момент больше не гарантирована, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посчитал, что европейцы должны финансировать закупки американское оружие продолжит помогать украинской армии.

«Когда дело касается Украины, нам нужно, чтобы Соединенные Штаты также оставались вовлеченными. Если новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с ее оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому», — сказал Рютте 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Трамп «прав, говоря, что Европа должна заплатить больше, чтобы помочь Украине, потому что Украина по-прежнему ближе к Европе, чем к Соединенным Штатам».

А бывший премьер-министр Нидерландов отметил: