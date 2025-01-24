В зависимости от желаемого эффекта танк может стрелять различными моделями боеприпасов.

Танк M1A2 Abrams со своей 120-мм пушкой M252, которая является ничем иным, как американской версией Rh-120 компании Rheinmetall, использует боеприпасы M1028 Canisters для срыва атак пехоты, M908 — для разрушения препятствий и укрепленных позиций, а также M930 и M30A1 — для стрельбы по других танкам.

Отсюда возникла идея объединить эти четыре типа орудий в один для повышения эффективности, снижения затрат и, прежде всего, рационализации цепочки поставок.







С этой целью в 2017 году Пентагон заключил контракт на разработку снаряда нового поколения с Orbital ATK (ныне Northrop Grumman Innovations Systems) в рамках программы AMP (Advanced Multi-Purpose).

Работа была выполнена оперативно, поскольку уже в 2021 году армия США смогла приступить к испытаниям нового многоцелевого боеприпаса, получившего обозначение M1147 AMP, на полигоне Юма, штат Аризона.

Этот новый снаряд основан на использовании программируемого «многорежимного» детонатора, который позволяет экипажу танка M1A2 Abrams выбирать желаемые эффекты (немедленная детонация, программируемая детонация и режим «воздушного подрыва»). При этом подробностей о нем известно немного, за исключением того, что дальность его полета составляет от 50 до 2000 метров, а начальная скорость — 1150 м/с.

В любом случае, различные тесты и оценки были удовлетворительными с тех пор, как 17 января американская армия объявила, что исполнительный директор Объединенной программы по вооружениям и боеприпасам (JPEO A&A) одобрил полномасштабное производство M1147 AMP.

«Замена четырех типов снарядов одним повышает эффективность логистики, упрощает базовую нагрузку Abrams и решает проблемы старения запасов», — далее утверждают в армии США.

«M1147 будет играть решающую роль в обеспечении превосходных возможностей и повышенной поражающей способности основного боевого танка M1 Abrams», — резюмировал генерал Джон Т. Рейм, начальник JPEO A&A.



